Edicola: Donnarumma-Milan verso il rinnovo, per la Juve Arthur più vicino e Perin pensa all'Atalanta

La nostra opinione: perdere l’anno prossimo Donnarumma a parametro zero sarebbe un peccato per il club, che sembra comunque disposto a un piccolo sforzo economico. Un rinnovo breve potrebbe essere la soluzione per far alzare le quotazioni del ragazzo e farlo tornare sul mercato, visto che attualmente a 50 milioni di euro nessun altro clun sembra particolarmente interessato all’acquisto; il rinnovo lungo potrebbe far diventare Gigio il vero uomo simbolo di questo Milan e sarebbe un’ottima operazione anche in termini d’immagine, per entrambe le parti coinvolte, ma le modalità per spalmare il compenso potrebbero non convincere l’esperto Raiola, che di solito punta sempre alla soluzione ottimale per i propri assistiti e sa sempre come ottenerla.