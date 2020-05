Edicola: Il PSG vuole Icardi con uno sconto sul riscatto; Juve-Pogba, c'è margine

Il club francese vorrebbe ridurre il prezzo di 70 milioni di euro per tenersi l'attaccante, mentre per la Juventus pare aprirsi uno spiraglio sul Polpo grazie al raffreddamento dell'interesse del Real Madrid. E intanto Chiesa fa il vago sul suo futuro.

Il PSG vuole Icardi, ma senza il riscatto da 70 milioni

L’Equipe apre con una foto a tutta pagina di Mauro Icardi: secondo la principale testata sportiva francese il PSG, che ormai a campionato concluso anzitempo non deve fare altro che pensare al mercato, sta cercando un modo per tenersi Mauro Icardi, ma senza spenderci troppi soldi. A giugno, infatti, scadrà il prestito dall’Inter e se il club francese volesse riscattarlo dovrebbe pagare 70 milioni e sembra intenzionato a chiedere uno sconto al club nerazzurro.

La nostra opinione: il campionato francese, tra le grandi leghe eruopee, è quello che finora ha pagato il prezzo più alto e le ripercussioni economiche saranno consistenti. Benché il PSG non sia a capitale transalpino, ma sia figlio dei petroldollari, subirà comunque un contraccolpo ed è normale che provi a cercare una riduzione del prezzo nelle trattative. Come si dice, “domandare è lecito, risposndere cortesia”. Detto questo, c’è un particolare social che lascia quantomeno perplessi sullo stato delle trattative, che sembra essere totalmente fermo. Wanda Nara, infatti, posta su Instagram una foto con scritto “Casa mia, il mio lavoro”, seduta davanti a un tavolo con un’agenda aperta. La sorella dell’agente (e moglie) di Icardi, però, fa notare quanto sia vuota di appuntamenti quell’agenda...

Il Real molla la presa su Pogba, la Juve pensa al piano

Per la Gazzetta dello Sport ci sarebbe una piccola svolta in positivo per tornare ad avere Paul Pogba. La voglia di andare via da Manchester del Polpo ormai è cosa nota da tempo come è altrettanto noto l’interesse della Juventus, messo sempre in ombra, però, dalla disponibilità economica superiore del Real Madrid. A quanto pare, però, il presidente blanco Florentino Perez avrebbe smorzato l’interesse del proprio club per il francese e a questo punto la Vecchia Signora potrebbe sfruttare l’insoddisfazione di Adrien Rabiot per uno scambio con lo United.

La nostra opinione: se si dovesse attuare uno scambio del genere, per la Juventus sarebbe comunque un colpo decisamente oneroso. E’ vero che la mancanza di concorrenza elimina il fattore “miglior offerente” dall’equazione e costringerebbe i Red Devils a una trattativa a due, ma è vero anche che la valutazione di Pogba si aggira attorno agli 80 milioni contro i 25,5 di Rabiot, quindi i bianconeri dovrebbero comunque sostenere un esborso per arrivare a Paul e inoltre bisognerebbe trattare con lui il lato ingaggio. Pogba dovrebbe infatti concedere al club torinese uno sconto, perché 28 milioni sono una cifra che la Juventus non può sostenere.

Chiesa: Il futuro? Devo migliorare

In un’intervista esclusiva del Corriere dello Sport, Federico Chiesa rimane vago sul suo futuro per quanto riguarda il club in cui giocherà. Parlandone, infatti, Chiesa spiega che “il presente è l’unico tempo sul quale sono concentrato” e a domanda diretta su un’eventuale chiamata da parte di Juventus o Inter risponde:

Il mio obiettivo è il miglioramento generale, non solo quello tecnico, devo completarmi e sono il primo a rendermene conto. Sousa che mi ha lanciato, ma anche Pioli, mi ripetevano spesso che il calcio si gioca prima di tutto con la testa. [...] Devo migliorare e migliorare e ancora migliorare, trovare con più regolarità il gol, se voglio avvicinare mio padre che in Serie A ne ha segnati 138

La nostra opinione: il giovane attaccante della Fiorentina si nasconde dietro papà Enrico, che gli fa anche da compagno nelle chiacchierate con la società e da intermediario nel caso in cui fosse necessario, senza un procuratore. L’obiettivo è quello di aggganciare, il padre, dunque, e di migliorare. Migliorare si può fare in una squadra piccola, dove nessuno ha la pretesa di vederti esplodere come fenomeno. Ma per prendere papà il salto di qualità prima o poi va fatto: salvo casi rarissimi, non si possono sengare così tanti gol in una squadra che, come obiettivo primario, ha quello di non prenderne per evitare di inguaiare la propria posizione in classifica.

