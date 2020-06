Edicola: Inter-Cavani dietrofront, il Matador vuole l'Atletico Madrid

Per Tuttosport l'attaccante del PSG avrebbe deciso di andare alla corte del Cholo Simeone, dove avrebbe più garanzie di poter giocare; il Napoli intanto punta Boga del Sassuolo, mentre Pedro Rodriguez si offre al Valencia.

Cavani dice no all’Inter: vuole l’Atletico Madrid

Per Tuttosport la notizia è di quelle grosse: Edinson Cavani avrebbe cambiato idea e non vorrebbe più tornare in Italia, ma andare in Spagna e precisamente all’Atletico Madrid. Lì ad aspettarlo ci sarebbero un contratto triennale e la fiducia incondizionata del Cholo Simeone, che gli darebbe la garanzia di giocare che ovviamente al PSG non ha più.

La nostra opinione: l’accordo tra il club parigino e Mauro Icardi lascia intendere definitivamente quali siano le intenzioni nei confronti del Matador, già abbastanza chiuso e ora senza alcuna voglia di rinnovare il contratto. Questa sterzata verso i Colchoneros, dopo anni di messaggi d’amore all’Italia e di segnali di voler ritornare, lascia un po’ sorpresi, anche se probabilmente l’instabilità che sta vivendo il mercato nerazzurro in questo momento per quanto riguarda la questione Lautaro può aver avuto un’influenza sui pensieri dell’uruguayano, alla ricerca di certezze dopo tanti anni di purgatorio.

Il Napoli vuole Boga del Sassuolo

Come riporta il Corriere dello Sport, il ds del Napoli Giuntoli esce allo scoperto e svela qual è uno degli obiettivi del mercato azzurro: Jeremie Boga, esterno francese del Sassuolo che

è un giocatore molto bravo che sicuramente non farebbe comodo soltanto al Napoli.

La nostra opinione: tutto dipende dalle questioni economiche, perché difficilmente un giocatore giovane e in crescita può rifiutare il salto di qualità da una cosiddetta “provinciale” a un top club. I neroverdi, unici proprietari del cartellino, partirebbero da una base di circa 30 milioni, mentre il Napoli nel vorrebbe offrire 25. Attualmente il suo valore di mercato si aggira sui 16 milioni, in verità, ma il campionato è fermo e il giocatore stava facendo bene, quindi è più che plausibile che il suo cartellino subisca un’impennata verso l’alto e che i due club riescano comunque ad accordarsi a metà strada tra domanda e offerta.

Pedro Rodriguez si offre al Valencia

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, Pedro rodriguez non resterà al Chelsea, ma nel suo futuro non ci sarebbero né l’Intr, timidamente interessata, né la Roma, candidata più concreta in Italia: il giocatore si sarebbe offerto al Valencia perché, dopo la parentesi a Barcellona, vorrebbe tornare in spagna.

La nostra opinione: l’ingaggio del giocatore, che proviene da un club di prima fascia, è alto e non è detto che il Valencia sia in grado di accollarsi l’onere economico, cosa che invece sarebbe più plausibile perl’Iter addirittura più che per la Roma. A questo punto sarà determinante il “cuore” del giocatore: se davvero la volontà è quella di tornare in spagna, èp possibile che sia anche disposto a ridursi l’ingaggio, altrimenti dovrà rivedere i propri piani.

