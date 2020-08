Edicola: Inter di nuovo in pole position per Kumbulla, il Milan a caccia di un terzino

La nostra opinione: è inevitabile che la Juve voglia un profilo come quello di Zaniolo, ma al momento sembra che la società non sia proprio intenzionata a venderlo, nemmeno se ci fosse il tanto chiacchierato cambio di proprietà da Pallotta a Friedkin. Una cosa è certa, ossia la volontà del ragazzo: quella di garantirsi un futuro, ma almeno su questo non corre rischi perché entrambe sembrano disposte a blindarlo per lungo tempo.