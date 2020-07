Edicola: Inter, dopo Hakimi si insegue Emerson, Juventus su Dzeko

Il club nerazzurro è attivissimo sul mercato e vorrebbe il giocatore del Chelsea in prestito, mentre per l'attacco della Juventus spunta il bosniaco della Roma. Il Bologna, infine, insegue il Cholito Simeone.

Inter scatenata, dopo Hakimi si stringe per Emerson

Per la Gazzetta dello Sport l’Inter si sta dando da fare più che mai sul mercato: dopo aver preso Hakimi, il prossimo obiettivo è Emerson, che avrebbe già dato il proprio benestare, ingolosito dall’idea di lavorare con Conte. Marotta starebbe lavorando per stabilire la miglior formula per il trasferimento dal Chelsea e al momento la più probabile sembra essere il prestito.

La nostra opinione: L’Inter sta evidentemente lavorando per rinforzarsi sulle fasce. Emerson Palmieri potrebbe essere davvero l’uomo giusto, almeno per sensazioni, visto che ha già lavorato con Conte quando il tecnico barese sedeva sulla panchina dei blues. La discriminante, però, a questo punto la farà la parte finanziaria: lo sforzo fatto da Suning per prendere Hakimi è stato consistente, perciò le scelte della proprietà andranno sicuramente verso l’economia.

Juventus, tra Milik e Jimenez nasce il sogno Dzeko

Per Tuttosport alla fine di questo tormentato campionato la Juventus dovrà valutare diversi nomi per sostituire l’ormai quasi certo partente Gonzalo Higuain e tra Milik e Jimenez si inserisce un altro attaccante in lista: Edin Dzeko, che la Roma potrebbe cedere per risparmiare sull’oneroso ingaggio (14 milioni lordi).

La nostra opinione: il bosniaco, in realtà, non sembra essere il profilo ideale per la Juventus e non molto in linea con la politica di acquisto di calciatori giovani intrapresa ormai da qualche anno (ed eccezionalmente sconfessata con l’acquisto di Cristiano Ronaldo). Se si deve rimpiazzare un personaggio come il Pipita, forse sarebbe più utile fare come al solito e gettare le basi per un progetto a lungo termine, anche perché Ronaldo non sarà eterno e nemmeno Dzeko, quindi forse la società sceglierà di puntare su nomi più giovani.

Il Bologna mette Simeone jr. nel mirino

Sinisa Mihajilovic vorrebbe un nuovo attaccante e la società sarebbe disposta ad accontentarlo. Se prima il nome da sogno era quello di Zlatan Ibrahimovic, ora quello più concreto è Giovanni Simeone, per il quale però la richiesta economica da parte del Cagliari partirebbe da non meno di 15 milioni.

La nostra opinione: il costo del Cholito è oneroso, perciò se si intavolerà la trattativa sarà sicuramente lunga e complicata, anche perché i dirigenti felsinei, per una serie di motivazioni, vorrebbero accontentare il proprio amato tecnico, ma non possono spendere troppo per ovvie questioni di bilancio. Vederemo al termine del campionato se l’operazione prenderà quota oppure no.

