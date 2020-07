Edicola: Inter su N'Golo Kantè, crolla il prezzo del cartellino di Chiesa

La nostra opinione: ci sono dei periodi no per tutti i giocatori, di sicuro però a lungo andare le prestazioni, se non convincenti, svalutano il valore di un calciatore. In questo momento, però, Chiesa serve alla Fiorentina e il dialogo per il rinnovo sarà molto probabilmente portato avanti dal presidente Commisso in persona, quando gli sarà consentito viaggiare dagli Stati Uniti all’Italia.