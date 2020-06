Edicola: l'Inter sempre su Tonali, Petagna in mostra aspettando schiarite dal Napoli

I nerazzurri continuano a trattare per le cifre con il Brescia, mentre l'attaccante della SPAL deve farsi vedere per guadagnarsi il posto in azzurro la prossima stagione. Intanto il Cagliari incassa il no per il mini-rinnovo da parte di Olsen.

Inter, si continua a trattare per Tonali

Definita la questione che porterà Achraf Hakimi all’Inter, la società nerazzurra continua a lavorare per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Antonio conte per tentare l’assalto a risultati importanti dalla prossima stagione e si va avanti perciò con la trattativa per Sandro Tonali. Secondo la Gazzetta Sportiva, però, non c’è ancora l’accordo tra il club milanese e il Brescia, perché il presidente Cellino chiede 50 milioni, mentre l’ad dell’Inter Marotta vorrebbe spuntarla a 30 milioni più 5 di bonus.

La nostra opinione: finché la Juventus resta defilata, le due società possno condurre le operazioni 2in privato2 e senza interferenze, anche se un agguato finale da parte della Vecchia Signora è sempre possibile. In ogni caso, Tonali è un giocatore con ottime caratteristiche e che può crescere ancora, perciò è abbastanza normale che il numero 1 del Brescia voglia lasciarlo andare via soltanto al prezzo imposto e non a una quota più bassa, anche se spesso accade che ci si venga incontro trovando un equilibrio a metà strada.

Petagna nel limbo in attesa che il Napoli risolva tutte le questioni in sospeso

Andrea Petagna ha una grande occasione: giocare un’ottima partita per la SPAL contro il Napoli e mettersi in luce per costruirsi la base di un futuro in azzurro. Il Corriere dello Sport, infatti, sottolinea che benché l’attaccante sia già di proprietà del club partenopeo, al momento la sua situazione è più incerta che mai, perché prima il Napoli deve risolvere il nodo che riguarda gli attaccanti in uscita come Milik, Callejon e Lozano.

La nostra opinione: per com’è la situazione al momento, sembra proprio che i tre nominati siano in partenza, e che quindi almeno in termini di spazio fisico il posto per Petagna si possa liberare. Se poi il ragazzo riuscisse a fare bella figura davanti a quello che dovrebbe diventare il suo prossimo allenatore, Rino Gattuso, la strada potrebbe spianarglisi ulteriormente, visto che comunque le scelte e le opinioni dei tecnici hanno un peso in fase di mercato.

Olsen dice no al Cagliari per il prolungamento di due mesi

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, robin Olsen, al termine della partita giocata dal Cagliari contro il torino, avrebbe comunicato alla società rossoblù la sua intenzione di non prolungare la sua permanenza in Sardegna fino ad agosto: il giocatore è in prestito dalla Roma e secondo le norme pre-covid il prestito scadrebbe il 30 giugno, cioè tra due giorni.

La nostra opinione: quello che durante il blocco totale si temeva si potesse verificare sta cominciando ad accadere. Lo svedese non vuole rischiare infortuni per poter accettare serenamente le proposte che gli arriveranno rientrando alla base in giallorosso, dove comunque non potrebbe giocare, mentre la società in questo caso non è tutelata e si ritrova con un uomo in meno. Questa era una questione importante di cui si poteva discutere comodamente (trovando una soluzione) nei tre mesi in cui non si è giocato, eppure...

