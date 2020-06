Edicola: Lautaro e la promessa d'addio all'Inter, Rabiot verso l'Everton

Lautaro Martinez sarebbe ormai definitivamente orientato verso il Barcellona e avrebbe fatto una promessa a Conte, mentre la Juventus lavora per la cessione del francese. Intanto la Lazio rifiuta un'offerta per Milinkovic-Savic.

Lautaro fa promesse all’Inte prima di andare via

La Gazzetta dello Sport parla di una promessa fatta da Lautaro Martinez all’Inter prima di andare al Barcellona: il Toro avrebbe promesso a Conte di essere in campo per tutte le partite della volata finale senza distrarsi con le voci di mercato, per provare una mitacolosa rimonta nel finale di questa travagliata annata.

La nostra opinione: a quanto pare, quindi, anche se la trattativa col Barça è in stallo anche per la questione tra i due club che riguarda la contropartita tecnica, ormai il lungo addio di Lautaro è iniziato e, a meno di ribaltoni clamorosi, sembra impossibile da arrestare. La volontà da parte del ragazzo (com’è ovvio che sia) di vestire la maglia blaugrana c’è ormai si tratta soltanto di stabilire la questione economica e sembra che prima di luglio non se ne riparli.

La Lazio resiste agli assalti per Milinkovic-Savic

Per il Corriere dello Sport la Lazio avrebbe recapitato al PSG il primo no per la cessione di Sergej Milinkovic-Savic. Lotito avrebbe infatti respinto un’offerta di 60 milioni già presentata formalmente da Leonardo.

La nostra opinione: questo rifiuto chiarisce, se ce ne fosse ancora bisogno, la natura dell’interesse che il club biancoceleste nutre per il Sergente. Già altre offerte sono state presentate in passato eil club capitolino si è sempre tenuto stretto il giocatore, perciò questo lo definisce quasi incedibile. Quasi, appunto, perché sappiamo come Lotito sappia ben capitalizzare un affare, se ne intravede uno all’orizzonte; in questo caso, un’offerta più alta di 60 milioni, anche se ancora non sappiamo a che punto abbia fissato l’asticella il patron biancoceleste.

Rabiot-Everton, possibilità in uscita

La Juventus, mentre lavora agli acquisti come il tanto chiacchierato Arthur, secondo Tuttosport sta anche valutando le ipotesi in uscita, perché ci sono giocatori in rosa poco utilizzati e che col loro stipendio potrebbero fare spazio ad altri più centrati nel quadro tecnico di allenatore e società. Uno dei quasi sicuri partenti è Adrien Rabiot, che a quanto pare piace all’Everton di Carlo Ancelotti.

La nostra opinione: Rabiot non è mai stato in sintonia con questa sistemazione. Alla Juventus gioca poco e non ha mai nascosto il suo malumore, ragione per cui con lui potrebbe essere più fcile trovare un accomodamento. Inoltre, sarebbe un affare per la Juventus rivenderlo anche dopo un solo anno di contratto, la classica plusvalenza che porta una boccata d’ossigeno al bilancio, visto che il francese era arrivato a parametro zero.

