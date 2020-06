Edicola: per Callejon-Napoli ad agosto sarà addio, Kumbulla-Lazio praticamente fatta

La notizia del prolungamento di due mesi da parte dello spagnolo arriva insieme a quella della mancata offerta da parte del club di proseguire oltre, mentre Kumbulla e i biancocelesti avrebbero trovato l'accordo per il loro matrimonio. In casa Sassuolo, invece, prolunga De Zerbi, alla guida dei neroverdi fino a giugno 2021.

Napoli-Callejon: avanti fino ad agosto, ma poi l'addio

Il discorso di Gattuso dopo la vittoria della Coppa Italia, che si riferiva principalmente a José Callejon, era stato molto toccante: “Qui c'è gente che ha il contratto in scadenza e andrà via e li vedo piangere...”. Si pensava che, nel caos di questo periodo comandato dal coronavirus, lo spagnolo concludesse la sua avventura in azzurro alla fine di giugno, e invece per la Gazzetta dello Sport le due parti hanno trovato un accordo per prolungare solo di altri due mesi e salutarsi ad agosto: Callejon vorrebbe concludere la propria avventura al Napoli giocando anche la Champions League, ma poi le due strade si divideranno.

La nostra opinione: un parziale lieto fine è sempre bello da vedere e sarebbe stato brutto se una storia così intensa si fosse dovuta concludere ancora in corso d’opera. Nel frattempo tutto sembra portare comunque a un addio, perché a quanto pare la dirigenza non ha ripresentato al giocatore l’offerta di rinnovo e starebbe cercando altri profili per risistemare la rosa nella prossima finestra di mercato. Di certo questo accordo dà più stabilità alla squadra e allontana pensieri che potrebbero creare distrazione e allontanare dall’obiettivo di chiudere questa tormentata stagione nel migliore dei modi, ma il discorso è solo rimandato perché poi bisognerà inevitabilmente riparlarne.

Kumbulla-Lazio, scene da un matrimonio

Il Corriere dello Sport ne è certo: dopo le schiarite dei giorni scorsi, Marash Kumbulla ha detto sì alla Lazio. E’ pronto a firmare un contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro all’anno con opzione a salire. Alla fine il difensore del Verona, nonostante la corte anche da parte di Juventus e Inter, avrebbe alla fine scelto i biancocelesti.

La nostra opinione: a quanto pare la costanza viene premiata, perché l’interesse e il pressing di Igli Tare sul giocatore italo-albanese è di vecchia data e il dirigente della Lazio non ha mai smesso di seguirlo. L’unico nodo da sciogliere è quello riguardante la data di deposito del contratto, che potrebbe creare qualche vincolo di bilancio a entrambi i club e richiedere, nel caso di formalizzazione entro il 30 giugno, un’ulteriore copertura assicurativa per questioni legate al bizzarro mercato 2020 condizionato dal Covid-19.

De Zerbi rinnova col Sassuolo: obiettivo Europa

Tuttosport riporta la notizia del rinnovo di Roberto De Zerbi con il Sassuolo: resterà sulla panchina neroverde fino a giugno 2021 con l’obiettivo di raggiungere un posto in Europa.

La nostra opinione: il Sassuolo che tutti ricordano è quello dei miracoli guidato da Eusebio Di Francesco, ma anche questa nuova versione merita uno spazio nella storia del calcio che vede le cosiddette “provinciali” sgomitare tra le big. De Zerbi è convinto di avere la squadra giusta per poter fare bene, perciò è comprensibile che le due parti vogliano proseguire con questo progetto.

