Edicola: se Emerson arriva Lautaro potrebbe restare all'Inter, rinnovo in vista Donnarumma-Milan

L'Inter starebbe delineando la propria rosa in maniera definita e i "giri" di mercatro potrerebbero a non cedere il Toro al Barcellona; il Milan potrebbe trovare l'accordo con Raiola-Donnarumma già in settimana per un rinnovo di due anni, mentre il Napoli ha un nuovo obiettivo.

Inter, l’accelerata per Emerson fa rientrare l’uscita di Lautaro Martinez

Per Tuttosport le operazioni di mercato dell’Inter stanno delineando una squadra dai connotati precisi: dopo Hakimi, l’interesse per Emerson Palmieri denota la volontà di sistemare subito i laterali e farebbe dacadere quindi l’interesse per Junior Firpo del Barcellona, terzino considerato unica possibile contropartita tecnica per la cessione di Lautaro Martinez. E dunque il Toro si allontanerebbe dal Barcellona.

La nostra opinione: ovviamente sono tutte supposizioni, perché nei giorni scorsi sembrava che Lautaro avesse dato il suo benestare per il trasferimento in blaugrana (e come dargli torto?) e che i dialoghi fossero a buon punto. La questione Emerson, intanto, è ancora sospesa, perché bisogna prima concludere la trattativa col Chelsea: solo a firme depositate si putranno tirare le somme della disposizione della rosa nerazzurra e allora si potrà veramente capire chi servirà per completare il quadro e come si evolveranno le prossime operazioni di mercato.

Milan-Donnarumma, vicino l’incontro per il rinnovo

Superato brillantemente lo scoglio Lazio, la testa in casa Milan è un po’ più sgombra di pensieri cupi e c’è margine per ragionare sui rinnovi, in primis quello di Gianluigi Donnarumma, Secondo il Corriere dello Sport in settimana potrebbe esserci l’incontro tra la dirigenza e Mino Raiola, agente del giocatore, per accordarsi sul rinnovo, che dovrebbe essere di altri due anni allo stesso compenso di ora, con eventuali bonus.

La nostra opinione: dopo le scaramucce del rinnovo precedente, è bello sapere che finalmente non si dovrà litigare per trovare un accorso, anche wse a quanto pare ci saranno dei punti da limare, come per esempio l’inserimento di una clausola d’uscita in caso di mancata qualificazione alla Champions League che Raiola vorrebbe inserire. Questa volta, comunque, il terreno sembra molto più in piano rispetto al campo minato che si era dimostrato anni fa: è probabile che la questione si risolva in modo rapido e indolore, con buona pace di tutti.

Il Napoli stringe per Osimhen e Gabriel

La Gazzetta Sportiva riporta una nuova operazione di mercato per il Napoli: pronti 85 milioni da spendere per Victor Osimhen e Gabriel. Il primo, dopo un incontro con Gattuso, avrebbe già comunicato al suo cluib, il Lille, di voler effettuare il trasferimento (su una base d’offerta di 2,5 milioni di euro a stagione), mentre il club francese vorrebbe estendere la proposta dei partenopei offrendo un pacchetto che comprenda Gabriel Magalhaes. Il Napoli ha a disposizione 85 milioni per l’operazione e sembra che se ne possa parlare.

La nostra opinione: a quanto pare tra De Laurentiis e il club transalpino intercorrono ottimi rapporti e, con la volontà del giocatore più costoso (che sarebbe stato valutato quindi 60 milioni) è difficile che alla fine si riveli un buco nell’acqua, soprattutto perché al momento il Lille ha qualche difficoltà economica e un introito così consistente sarebbe una vera boccata d’ossigeno per le casse del club. Nel frattempo, però, il Napoli deve fare cassa coi soliti noti (Milik e Lozano, non Callejon il cui contratto scadrà ad agosto) e allora il quadro economico sarà più chiaro.

