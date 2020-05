Edicola: triangolo Barça-Inter-ManCity, è il ritorno di Cancelo la chiave per cedere Lautaro

La nostra opinione: Cancelo era già stato di proprietà dell’Inter, dove aveva ben figurato; venduto alla Juventus dove non aveva brillato, era stato poi ceduto con una difficile operazione al city, dove di nuovo non ha trovato la gloria. Nulla dipende solo dal portoghese ma piuttosto dalle intenzioni del Toro, che ha l’ultima parola sulla decisione di restare a Milano o volare in Catalogna. E in tutto questo, a quanto pare, interverrà ovviamente anche la volontà di Semedo, che in tutta questa operazione non può di certo essere trattato soltanto come un pacco da spostare.