Il Barça non paga la clausola di Lautaro. Bartomeu: "Si decide a fine stagione. Messi? Rimane"

Il numero 1 dei blaugrana a 360° sul mercato: "Non abbiamo date fissate nel nostro calendario per gli acquisti. L'operazione Pjanic-Arthur non è stato un affare per far quadrare i bilanci, Arthur gode di un'ottima considerazione nel mondo del calcio. Pensate che fino a qualche mese fa su Transfermarkt valeva 70 milioni di euro"

Se abbiamo rinunciato a Lautaro Martinez? Parleremo di mercato solo una volta finita la stagione. Non abbiamo date fissate nel nostro calendario per gli acquisti. Li faremo quando sarà il momento. Ora testa alla Liga e alla Champions.

Ha risposto così il presidente del Barcellona, Josep Bertomeu, a una specifica domanda sull'interessamento dei blaugrana per l'attaccante nerazzurro. Proprio oggi, 7 luglio, è l'ultimo giorno utile per versare i 111 milioni di euro necessari a strappare l'argentino a Conte, anche se il numero 1 del Barça sembra lasciare aperta la possibilità nella finestra di mercato estivo. Tramonta, invece, l'ipotesi di riportare Neymar in Catalogna.

Calciomercato Niente Barcellona: Xavi rinnova con l'Al Sadd per un altro anno IERI A 13:26

È poco probabile. La situazione economica di tutti i club europei è piuttosto difficile.

Operazione già chiusa è invece l'arrivo in Spagna di Miralem Pjanic dalla prossima stagione. Bartomeu lo commenta, escludendo che lo scambio con Arthur sia stato realizzato per ragioni di bilancio.

L'operazione è stata soprattutto sportiva e tecnica, poi anche economica. Pjanic è un calciatore che i nostri dirigenti seguivano da tempo, ora ci sono state le condizioni per prenderlo. Non è stato un affare per far quadrare i conti e i bilanci. Abbiamo venduto Arthur alla Juventus e poi abbiamo potuto prendere Pjanic, sono due trasferimenti distinti. Arthur gode di un'ottima considerazione nel mondo del calcio. Pensate che fino a qualche mese fa su Transfermarkt valeva 70 milioni di euro.

Chiusura sul tanto discusso rinnovo di Lionel Messi coi blaugrana.

Messi ha ancora tanti anni da calciatore davanti a sé e noi abbiamo il dovere di rinnovargli il contratto, è il migliore della storia. Leo ha detto tante volte che vuole ritirarsi al Barça: andrà proprio così, non ho alcun dubbio. Ho parlato con lui anche sabato scorso. Mi confronto coi nostri giocatori molto spesso, non solo con Messi.

Play Icon WATCH Conte: "Tutti dobbiamo meritarci l'Inter, io per primo. Altrimenti giusto prendere altre decisioni" 00:01:35

Calciomercato Edicola: se Emerson arriva Lautaro potrebbe restare all'Inter, rinnovo in vista Donnarumma-Milan 05/07/2020 A 07:03