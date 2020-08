Per i tre quotidiani sportivi italiani la situazione è chiarissima per il futuro dell'Inter; in casa Milan invece si lavora al rinnovo di Ibrahimovic e Donnarumma. Il Napoli saluta Callejon e si mette alla ricerca di nomi nuovi.

Conte-Inter, aria di divorzio: torna in voga Allegri

Le parole di Antonio Conte dopo la vittoria con l’Atalanta hanno lasciato di stucco un po’ tutti: il tecnico non ha risparmiato strali contro la società Inter e la Gazzetta dello Sport apre con la prima pagina dedicata a lui e al possibile divorzio (ma ne parlano anche gli altri due quotidiani sportivi nazionali), con Massimiliano Allegri all’orizzonte, che aspetta. Al momento l’esonero non è una via praticabile, anche perché la stagione non è finita e c’è un’Europa League da portare al termine, ma a bocce ferme la situazione in casa nerazzurra potrebbe cambiare presto, con il tecnico ex Milan e Juventus pronto a rimettersi in gioco dopo un anno sabbatico.

Serie A Juve Campione, Immobile capocannoniere, Genoa salvo: tutti i verdetti della Serie A DA 10 ORE

La nostra opinione: come già diffusamente approfondito, : come già diffusamente approfondito, la situazione all’Inter è tesa e critica e al momento, il tecnico decisamente non è contento e anche se Steven Zhang ha fatto finta di nulla nella giornata di domenica, facendo semplicemente i complimenti alla squadra, è evidente che a chi conosce l’italiano meglio di lui un’alzata di cresta così irruenta non debba essere piaciuta. Certo, Massimiliano Allegri è legato ai rivali del Milan e ai “nemici” della Juventus, con cui ha vinto cinque Scudetti consecutivi, perciò potrebbe non essere il profilo più gradito al popolo interista, ma al momentonon c’è un grande ricambio nel parterre degli allenatori e il tecnico toscano non ha bisogno di altre credenziali per dimostrare di saper fare il proprio lavoro.

Il Milan incontra Raiola: prima Ibrahimovic, poi Donnarumma

Per Tuttosport la strada è tracciata: a giorni ci sarà l’incontro tra Mino Raiola e la dirigenza del Milan. Il superagente, però, dovrà poi incontrarsi di nuovo col club perché i temi di discussione sono due: la priorità è riuscire a ottenere il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, che sostiene scherzosamente di poter giocare a questo livello ancora fino a 50 anni, poi bisogneranno limare gli spigoli per il rinnovo di Gigio Donnarumma, per il quale è ancora in corso l’attrito sulla clausola rescissoria.

La nostra opinione: il rinnovo di Stefano Pioli (con relativo calcione a Rangnick, che aveva fatto grandi proclami e una figura bruttissima) apre la strada a una pianificazione a lungo termine e il milan post lockdown ha dimostrato di essere una squadra competitiva. E’ inevitabile quindi che si cerchi di mantenere una base prolifica su cui costruire il futuro e sia Ibrahimovic, sia Donnarumma sono due nomi importantissimi perché l’equilibrio non si spezzi e soprattutto non si rompa l’incantesimo con il deluso popolo milanista. Ibra è avanti con gli anni, è vero, ma è uno che segna e fa sognare; Donnarumma invece è giovanissimo e può diventare la vera bandiera del club dopo anni di instabilità e malumori. Insomma, se Raiola collabora potrebbe nascere un bel Milan.

Il Napoli saluta Callejon e dà il via ai restauri

Il Corriere dello Sport dedica un saluto a José Maria Callejon, che dopo anni di onorato servizio vede scadere senza rinnovo il suo contratto con il Napoli. Già si sapeva come sarebbe andata a finire, e infatti il club partenopeo, dopo aver acquistato Osimhen, si sta guardando in giro per ristrutturare la rosa. E per il quotidiano romano i nomi nel calderone sono tanti, da Kostas Tsimikas dell’Olympiacos a Santiago Arias dell’Atletico Madrid, passando per Cenzig Ünder della Roma e Federico Bernardeschi della juventus.

La nostra opinione: per il momento l’unica mossa certa degli azzurri è stata quella di Osimhen, mentre si è parlato tanto di altri nomi, ma senza vedere una vera conclusione. L’addio di Callejon è chiaramente sicuro, mentre ciò che mantiene in bilico il mercato è la decisione su nomi cone Allan, Milik e Lozano, i tre nomi caldi del mercato in uscita con cui il club potrebbe fare cassa dopo la spesa onerosa affrontata con l’unico acquisto fatto finora. Insomma, prima di acquistare la società deve decidere chi vendere, e a quanto, prima di fare ulteriori valutazioni. Per Bernardeschi, comunque, potrebbe essere già più facile un aggancio, visto che la Juventus è interessata a milik e si può ragionare su una contropartita tecnica.

Europa League Siviglia-Roma in Diretta Tv e Live Streaming DA 14 ORE