Intercettato al termine di un evento a Forlì, l'ad dell'Inter Beppe Marotta ha rivelato ai microfoni di Sky a che punto sono i lavori per il rinnovo dei contratti di alcuni dei big, in primis Lautaro e Brozovic.

Siamo a buon punto, così come per gli altri. Da questo punto di vista grossi problemi non ne abbiamo

Marotta racconta di come si sono svolte le cose all'interno della finestra di mercato: "Abbiamo agito in modo veloce davanti alle problematiche che si sono create, ma fa parte del gioco. Ho dei collaboratori molto forti, come Ausilio, Baccin e tutti gli altri. Siamo riusciti a ricreare e ricompattare un ambiente che per gli altri sembrava al limite del disfattismo. Siamo a buon punto, così come per gli altri giocatori. Da questo punto di vista direi che grossi problemi non ne abbiamo".

