Inter nella trattativa per Guendouzi: è lotta con altre quattro big per averlo

Mentre si parla del prossimo arrivo di Hakimi e della possibile partenza di Lautaro Martinez, il club nerazzurro si muove anche su altri fronti.

L'Inter continua a muoversi sul mercato. La notizia più calda del momento è quella dell'arrivo di Hakimi, che ha parzialmente oscurato il tormentone Lautaro-Barcellona, ma nel frattempo questi non sono gli unici obiettivi del club nerazzurro.

La dirigenza infatti, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, si è inserita nella lotta per aggiudicarsi Matteo Guendouzi, 21 anni, centrocampista dell'Arsenal. Il francese interesserebbe già a Barcellona, Manchester United, PSG e Atletico Madrid, nomi grossi cuji fare concorrenza.

Al momento non si parla ancora di cifre, ma si sa per certo che il ragazzo vuole lasciare il club londinese perché non si sente a proprio agio.

