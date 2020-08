Il contratto che il club vorrebbe proporre all'attaccante svedese farebbe da anticamera a un posto da dirigente alla chiusura della carriera. La Juventus sta ragionando su chi cedere, mentre la Roma studia Castrovilli e aspetta Vertonghen dopo l'addio di Smalling.

Ibrahimovic, prima il rinnovo col Milan e poi una proposta da dirigente

Per la Gazzetta dello Sport il futuro di Ibrahimovic in rossonero è già segnato: la prorpietà gli avrebbe offerto un contratto a bonus e obiettivi, come si fa con i manager, per spianarsi la strada dopo la fine della carriera dello svedese: averlo come dirigente. A quanto pare, l’incontro con l’agente Mino Raiola (oltre che su Donnarumma) verterà su tanti temi, tra cui la tipologia di contratto e il legame post calcio giocato tra le due parti.

Serie A Calciomercato, Milan: trattativa col Tottenham pronta a partire per il terzino Serge Aurier DA 10 ORE

La nostra opinione: avevamo : avevamo già parlato della possibilità di Ibrahimovic di rinnovare con il Milan e per l’età che ha un rinnovo sarebbe l’equivalente di un legame fino a fine carriera. Che il club lo volesse anche come dirigente, però, è una notizia nuova; di sicuro Zlatan ha il carisma e la determinazione per farlo, anche se, dopo una valutazione superficiale del personaggio basata su ciò che appare in tv e nelle interviste, probabilmente non sarebbe il profilo classico di dirigente, soprattutto perché questo comporterebbe dei vincoli che Ibra ha dimostrato negli anni di non apprezzare molto. Ma tutto può essere, maturando cambiano anche le prospettive da cui affrontare il mondo e la vita.

La Roma a caccia di Castrovilli

Saltato l’affare col Manchester United per trattenere Smalling e in attesa di capire se si potrà tornare alla carica per una cessione definitiva a un prezzo più basso, la Roma cerca un sostituto del giocatore e anche altri profili per rinforzare la rosa. Per il Corriere dello Sport mancherebbero anche un difensore da piazzare a sinistra (centrale o terzino) e un vice Dzeko. Ma il vero obiettivo sarebbe Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, per il quale si dovrebbe però “sacrificare” una contropartita tecnica.

La nostra opinione: il quotidiano romano parla di Florenzi, Juan Jesus o Calafiori come nomi graditi alla società viola, che comunque potrebbe essere restia a vendere un altro giocatore visto che, almeno dal lato societario, Federico Chiesa ha il via libera per essere ceduto. Le contropartite proposte, comunque, sono fi qualità, soprattutto Florenzi che ha dimostrato di poter occupare più zone del campo senza alcun imbarazzo. Nel frattempo, per quanto riguarda il sostituto di Smalling alla Roma, il più quotato resta Jan Vertonghen.

Il mercato della Juventus si delinea in uscita

Fermo restando l’interesse del club per Arkadiusz Milik, la recente lista consegnata alla UEFA per la conclusione della Champions League non lascia dubbi: Sami Khedira è rimasto fuori e quindi, anche secondo Tuttosport, sarà uno dei prossimi partenti da Torino. Ci sono sempre comunque gli altri nomi che girano, ma che ormai paiono avere il tempo contato: Blaise Matuidi, Mattia De Sciglio e Gonzalo Higuain. Un parterre di nomi con i quali si puù fare discretamente cassa.

La nostra opinione: a questi vorremmo aggiungere anche Adrien Rabiot (che continua a non convincere mister Sarri) e Federico Bernardeschi, che da giorni è considerato una delle monete di scambio più probabili per eventuali operazioni, anche se al momento è tutto fermo. Dopo lo scambio Arthur-Pjanic, infatti, le mosse bianconere si sono fermate perché adesso c’è un obiettivo più a breve termine su cui concentrarsi, che è la Champions League. Di sicuro, però, anche le mosse di Maurizio Sarri a livello di formazione e di cambi daranno indicazioni in più su quale rotta potrebbe prendere il mercato bianconero.

Europa League Roma, la lista UEFA per l'Europa League: Smalling out, Zaniolo c'è DA 11 ORE