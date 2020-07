La nostra opinione. Un punto in 3 partite, con 2 gare giocate in casa contro Brescia e Sassuolo, sono un bottino troppo misero per non far scattare l'allarme alla Fiorentina. Al momento l'idea di cambiare allenatore non è molto percorribile, anche perché manca solo un mese alla fine della stagione. Certo è che, se non dovesse arrivare un cambio di rotta immediato, il futuro di Iachini sarà senz'altro lontano da Firenze. Il nome di Juric continua a circolare con una certa insistenza.