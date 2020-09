Andrea Pirlo ha finalmente il suo nuovo attaccante. Alvaro Morata è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus: ritorno in bianconero per lo spagnolo dopo l'esperienza a Torino dal 2014 al 2016. Il classe '92 si trasferisce alla Juve con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Si è conclusa dunque la telenovela in merito al nuovo attaccante della Juventus, che ha salutato Gonzalo Higuain. Negli scorsi giorni sia Dzeko che Suarez sono stati molto vicini a trasferirsi in bianconero, ma i complicati incastri per il bosniaco e le tempistiche lunghe per l'uruguayano hanno fatto virare su Morata. Che torna dunque a vestire bianconero: con la maglia della Juve lo spangolo ha giocato la finale di Champions League del 2015 contro il Barcellona, segnando la rete del momentaneo 1-1.