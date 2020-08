Ben Godfrey of Norwich City during the Premier League match between Manchester City and Norwich City at Etihad Stadium on July 26, 2020 in Manchester, United Kingdom

Trenta presenze stagionali in Premier League a soli 22 anni. Ben Godfrey è uno dei più promettenti talenti difensivi in Inghilterra. Il Milan ci sta facendo un pensierino, ma il prezzo fissato dal Norwich è di 30 milioni di euro.

Dopo un entusiasmante finale di stagione culminato con la conferma di Pioli e del 6° posto, il Milan guarda al mercato: la situazione economica del club rossonero è ben nota, con valori commerciali e ricavi in declino da sommare all’effettivo impatto del Coronavirus sulla salute finanziaria rossonera. Risulta perciò difficile prevedere ingenti spese durante la prossima finestra di mercato estivo. Tuttavia, per il talento di Ben Godfrey, il Diavolo sembra disposto a fare un sacrificio.

Chi è Ben Godfrey?

Ebbene sì, perché il Norwich chiede 30 milioni di euro per liberarsene. Ben Godfrey è un classe ’98, roccioso difensore numero 4 delle Canaries, appena retrocesse in Championship inglese. A soli 22 anni, Godfrey potrebbe essere il tassello difensivo che tanto manca al Milan: un difensore centrale giovane da poter coltivare con calma alle spalle di Romagnoli e Kjaer, e magari da buttare nella mischia europea. Si è ritagliato da tempo uno spazio da protagonista nella squadra allenata da Daniel Farke; Prima dell’esordio in Premier infatti, Godfrey ha trascinato i gialloverdi a una promozione nella stagione 2018-2019. Questa annata invece, ha collezionato la bellezza di 30 presenze. Godfrey è entrato nel giro della nazionale Under21 inglese, sfoggiando persino la fascia di capitano in diverse occasioni.

Le sue qualità in campo

Alto 1,86 metri per 74 kg, non sembra avere la stazza dominante del tipico difensore da Serie A. Leggermente basso rispetto alla media, ha sempre controbilanciato questa carenza sfruttando l’esplosività delle proprie gambe e una cura eccellente della propria forma fisica. Di certo la personalità non gli manca, e quello che stupisce è il numero irrisorio di cartellini gialli o sanzioni in questa stagione: solo 15 falli in una trentina di gare, 3 cartellini gialli e un rosso; un difensore che è capace di giocare pulito, consapevole dei propri mezzi. Non particolarmente prolifico in zona gol (nessuna rete messa a segno quest’anno), Godfrey possiede una buona tecnica: imposta l’azione egregiamente, si prende a carico una grossa mole di passaggi che esegue con precisione (la percentuale di passaggi completati è dell'87%). Perentorio e preciso nei lanci lunghi e nei cambi di gioco, Godfrey è un giovane tonico e atletico, che non ha paura di lanciarsi in progressioni avanzate palla al piede.

Milan, Napoli e Bayer Leverkusen bussano alla porta

Le squadre corteggiatrici non mancano: il giovane centrale gode di ottima reputazione qui in Italia; il Milan sembra la squadra più avvantaggiata al momento, siccome gli uomini di mercato rossoneri hanno già incontrato gli intermediari della trattativa per il numero 4 del Norwich a Milano poco prima della partita contro il Cagliari. Ma anche il Napoli di De Laurentiis ha prenotato un incontro per la prossima settimana: il club partenopeo vuole definire prima di tutto i parametri della potenziale trattativa, prima di inserirsi con decisione. Ma la corte del Milan è minacciata anche dal Bayer Leverkusen, che secondo Sky Sports ha aguzzato gli occhi sul giovane difensore inglese. Probabile che i contatti tra il club tedesco e il Norwich si intensificheranno dopo il concretizzarsi del passaggio di Kai Havertz al Chelsea. In Bundesliga anche Borussia Dortmund e Lipsia seguono gli sviluppi della vicenda con interesse.

