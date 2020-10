Alle 20 di questa sera si chiuderà definitivamente la sessione "estiva" di calciomercato. Il Milan ha ancora un tassello da aggiungere per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli: il difensore centrale. Nonostante i tre clean-sheets di Donnarumma in altrettante partite di campionato , la coperta in difesa è corta. Dopo la partita contro lo Spezia il tecnico rossonero ha confermato che la società sta cercando un difensore da aggiungere al fotofinish: secondo la "Gazzetta dello Sport" è corsa a due tra Kabak e Rudiger. Il primo è il preferito, ma c'è da limare la distanza con lo Schalke 04; per il tedesco c'è l'ipotesi di prestito con diritto di riscatto dal Chelsea.

Ultimi tasselli da sistemare anche in casa nerazzurra. "Tuttosport" fa il punto sulle trattative che vedranno impegnata l'Inter sia in entrata che in uscita. Partiamo dagli acquisti: Darmian, un po' a sorpresa in campo mezz'ora ieri contro il Verona, diventerà un nuovo giocatore a disposizione di Antonio Conte. Moses è l'ultima richiesta del tecnico per completare la rosa degli esterni a disposizione, vista l'impossibilità di arrivare a Marcos Alonso: si lavora al prestito per il giocatore del Chelsea. In uscita c'è da chiudere Nainggolan al Cagliari e da sistemare Joao Mario: il portoghese è cercato dal Torino ma preferisce lo Sporting Lisbona. Occhio anche all'ipotesi Monza per Pirola e all'idea Asamoah-Sampdoria.