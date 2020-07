Il Napoli ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante 21enne Victor Osimhen: pagato 50 milioni di euro, è l'acquisto più costoso nella storia della società. Il calciatore ha firmato un contratto quinquennale da 4 milioni di euro a stagione.

Benvenuto, Victor!

Con queste parole affidate a un tweet, Aurelio De Laurentiis ha annunciato la chiusura della trattativa per portare al Napoli Victor Osimhen, attaccante nigeriano 21enne esploso nella scorsa stagione in Ligue1, al Lille. Alla società francese vanno circa 50 milioni di euro, che rendono Osimhen il calciatore più costoso della storia del Napoli, più il portiere Orestis Karnezis e il capitano della Primavera, Claudio Manzi, come riportato anche dal Corriere dello Sport.

Serie A Napoli, c'è anche la firma di Osimhen. L'agente: "Record del club, aspettiamo l'annuncio" 28/07/2020 A 19:41

Classe 1998, Osimhen è una punta centrale di 186 cm. Cresciuto nella Ultimate Strikers Academy di Lagos, in Nigeria, si è trasferito in Europa nel 2017, dopo essere stato notato dagli scout del Wolfsburg durante il Mondiale Under-17. La società tedesca lo ha poi girato in prestito in Belgio, a Charleroi, dove ha realizzato 19 reti in 34 partite, numeri sufficienti per far drizzare le antenne al Lille: nella scorsa stagione, il giovane talento africano si è messo in luce in un campionato competitivo come la Ligue 1, confezionando 13 gol e 5 assist in 27 partite, con una media di 0.48 segnature a gara. A questo bottino vanno sommati anche i gol segnati in Champions League contro Chelsea e Valencia più quelli in coppa nazionale, che portano il totale a 18 marcature in 38 presenze stagionali.

Osimhen può giocare come punta centrale ma anche come attaccante esterno sinistro, essendo molto agile e veloce nonostante i 186 cm di statura. Fortemente voluto anche da Rino Gattuso, nello scacchiere del Napoli andrà a sostituire Arek Milik, destinato a partire al termine della stagione.

Play Icon WATCH Calciomercato Advisor: Come cambia il Napoli con l'acquisto di Osimhen 00:01:35

Serie A Napoli-Lazio: probabili formazioni e statistiche DA 3 ORE