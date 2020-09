Con Morata alla Juve l'Atletico Madrid ha la strada spianata per Luis Suarez? Fino a qualche ora fa sembrava di sì, ma qualcosa è cambiato. Lo riportano in Spanga: Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, avrebbe bloccato tutto. Il numero uno del club catalano avrebbe infatti inserito i Colchoneros nella lista dei club a cui non cedere il Pistolero senza il pagamento di una cifra per il cartellino dell'uruguayano. Bartomeu non vuole rafforzare gratuitamente una diretta concorrente per la vittoria della Liga.