Da Camavinga a Martinelli, i 30 migliori talenti Under 20 del mondo (20-11)

20° Naci Ünüvar (Ajax)

Età: 16 Ruolo: Trequartista/Esterno Scadenza contratto: 30/06/2022

Come e più di Gravenberch, Naci Ünüvar è la “next big thing” del vivaio dell’Ajax. Lanciere nel dna al 100%, a 16 anni è il classico trequartista che emerge nei match giovanili per un livello di classe e visione di gioco superiore. Abituato ad operare come attaccante esterno a sinistra, ma con libertà di movimento, ha nell’assist filtrante la sua arma migliore, anche se non disdegna le conclusioni a rete soprattutto dalla distanza e su calcio piazzato. Ha esordito in prima squadra in Coppa d’Olanda nel finale di partita contro il modesto Spakenburg a fine gennaio: entrato al 75’, ci ha messo 10 minuti a conquistarsi un rigore dopo una bella combinazione in area e - segnale di fiducia importante - i compagni gli hanno fatto calciare il penalty. Portiere spiazzato e gol all’esordio, come da tradizione all’Ajax. Sì perché segnare al debutto ad Amsterdam è diventato una sorta di segnale di futura grandezza, capita a “tutti”: da Cruyff a van Basten, da Ibrahimovic a Suarez, fino a de Ligt e allo sfortunatissimo Nouri, cui solo il fato ha tolto i grandi palcoscenici calcistici. Naci Ünüvar è l’ultimo in una lista di predestinati.

La curiosità: Ünüvar è già stato protagonista di una serie di sfide combattutissime con la Juventus. Il teatro è la Future Cup, probabilmente il torneo giovanile per club di più alto livello al mondo, più precisamente nelle edizioni 2018 e 2019. Il talento dell’Ajax ha deciso da solo la finale del 2018 con una doppietta contro i bianconeri, da 14enne contro gli Under-17 (e il primo gol con dribbling di suola è una gemma), ma la Juve si è presa la sua rivincita lo scorso anno vincendo 2-1 ad Amsterdam. La nascita di una rivalità?

A chi assomiglia: Andrés Iniesta

Valutazione: 3,6 milioni (fonte Transferrmarkt), ma l’Ajax non lo venderebbe neanche al quadruplo…

Naci Ünüvar, giovane talento dell'Ajax Credit Foto Getty Images

19° Eduardo Camavinga (Rennes)

Età: 17 Ruolo: Centrocampista Scadenza contratto: 30/06/2022

Signore e signori, ecco uno dei più grandi talenti del firmamento mondiale. Prodotto di quella fucina di talenti che risponde al nome di Stade Rennais Football Club, a 17 anni il francese di origini angolane Eduardo Camavinga è un giocatore fatto e finito: un centrocampista centrale dalla personalità estremamente spiccata, dal sinistro educatissimo e dall’innata capacità di fungere da raccordo tra i reparti grazie a un passo tanto felpato quanto spedito.

Non è un caso che la sua valutazione sia già sfuggita ampiamente di mano: chi lo ha seguito da vicino nella sua traiettoria col Rennes e nella trafila delle rappresentative giovanili della Nazionale francese assicura che sia la copia carbone del primissimo Verratti per personalità e classe ma anche del più ispirato Paulo Sousa per fosforo applicato al calcio. L’unico limite è il cielo per questo ragazzo pronto a spiccare il volo verso un top club, dopo i 32 gettoni racimolati in Ligue 1 e bagnati dal prestigioso gol-vittoria nella trasferta di Lione del 15 dicembre 2019. Quella appena sospesa era/è stata la stagione della sua consacrazione.

La curiosità: Il dato, su tutti, che certifica il suo status di predestinato: Eduardo ha esordito nella prima squadra del Rennes il 6 aprile 2019, disputando l'incontro di Ligue 1 perso 3-1 contro il Nîmes. All'età di 16 anni, 4 mesi e 27 giorni è diventato così il più giovane debuttante nel massimo campionato francese tra le file del club bretone.

A chi interessa: Venghino signori, venghino! La lista è delle più nutrite, ma i gioielli della bottega Rennes non vanno via a prezzi di saldo. Il nome di Camavinga campeggia, tra le altre, nella wishlist dell’allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane e del Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici. Per il suo cartellino il presidente del Rennes Nicolas Holveck chiede non meno di 50-60 milioni.

Valutazione: 37,5 milioni (Fonte Transfermarkt)

Solo 17 anni ma Eduardo Camavinga è già un fenomeno che vale almeno 50 milioni di euro Credit Foto Getty Images

18° Bukayo Saka (Arsenal)

Età: 18. Ruolo: terzino/esterno sinistro. Scadenza contratto: 30/6/2021

A soli 18 anni, Bukayo Saka è già un esterno tuttofare. Cresciuto nelle giovanili dell’Arsenal come ala offensiva, il giovane inglese di origini nigeriane e ghanesi ha esordito sotto la guida di Unai Emery nella stagione 2018/2019. Ma l’impronta più pesante l’ha lasciata quest’anno, quando Mikel Arteta l’ha spostato a terzino per sopperire al vuoto lasciato dagli infortuni di Kolasinac e Tierney. In una prova di grande maturità, Saka è riuscito a metabolizzare i rudimenti del nuovo ruolo in pochissimo tempo, trasformandosi in un duttile coltellino svizzero, capace di aprire difese con le sue incursioni e sovrapposizioni, ma anche di supportare il proprio reparto arretrato mantenendo la posizione.

La sua dote principale è la precisione nei cross (quest’anno ha fornito 9 assist) e la capacità di intuire le azioni di contropiede scatenando la sua velocità in campo aperto. Tuttavia, Saka è ancora un giocatore acerbo in fase difensiva: conserva ancora delle vulnerabilità negli uno contro uno e nel leggere le transizioni.

La curiosità: Saka è stato il primo classe 2001 a esordire in Premier League (1° gennaio 2019)

A chi assomiglia: Marcelo

A chi interessa? Proprio in queste ore, Saka è in trattativa per un rinnovo con l’Arsenal, la squadra che ha sempre tifato da bambino. Difficile immaginare un imminente futuro lontano da Londra. La squadra più incline ad inserirsi nella conversazione potrebbe essere il Borussia Dortmund, società rodata nella coltivazione di talenti inglesi e che vorrà dimenticare il probabile divorzio da Sancho di questa estate il più presto possibile.

Valore di mercato: 20 milioni (Fonte Transfermarkt)

Anche Pierre-Emerick Aubameyang sa che Saka ha un futuro radioso davanti a sè Credit Foto Getty Images

17° Rayan Cherki (Lione)

Età: 16 Ruolo: Trequartista Scadenza contratto: 30/06/2022

Sfrontatezza. Se dovessimo indicare una caratteristica propria del talento classe 2003 dell’OL chiameremmo in causa proprio quella: sì perché a 16 anni il ragazzo cresciuto nella banlieue di Lione - padre di origini italiane, madre di origini algerine - non si fa problemi di alcuna sorta a puntare l’avversario di turno con il chiaro obiettivo di fargli rimediare una magra figura. Prodotto del vivaio dell’Olympique Lione, a molti ricorda il primissimo Hatem Ben Arfa per piglio e tecnica da predestinato: l’augurio, tuttavia, è che possa ripercorrere le orme calcistiche di Karim The Dream Benzema (altro prodotto OL) evitando di disperdere il suo enorme talento.

Rayan Cherki è un jolly offensivo capace di ricoprire tutti e tre i ruoli da trequartista in un 4-2-3-1: le movenze sono quella dell’ala classica, alla Robben e Ribery per intenderci, con qualche colpo del Mario Balotelli di nerazzurra memoria. A 16 anni ha tutti i numeri per sfondare, a patto che dimostri di avere anche la testa giusta. Quella, nel suo percorso di crescita, non potrà proprio mancare...

La curiosità: Anche in questo caso bisogna aprire il file “record di precocità”: è il secondo più giovane debuttante di sempre in Champions League (16 anni e 102 giorni) dietro a Celestine Babayaro, nonché più giovane marcatore di sempre nella storia dell’Olympique Lione grazie al gol siglato al Bourg-en-Bresse in Coppa di Francia (32esimi di finale) dello scorso 4 gennaio.

A chi assomiglia: Hatem Ben Arfa

Valutazione: 18 milioni (Fonte Transfermarkt)

Rayan Cherki è il più marcatore della storia del Lione Credit Foto Getty Images

16° Giovanni Reyna (Borussia Dortmund)

Età: 17 anni. Ruolo: attaccante esterno. Scadenza contratto: 30 giugno 2021

Cresciuto nel vivaio dei New York Red Bulls, è stato acquistato dal Borussia Dortmund nel luglio 2019. Inizialmente viene aggregato alle giovanili, ma da gennaio 2020 Favre lo inserisce in pianta stabile in prima squadra, e lo lancia nei minuti finali della gara contro l'Augsburg del 18 gennaio. Ha grandi doti tecniche e un'incredibile velocità: sulle fasce laterali riesce sempre a creare la superiorità numerica, dando l'occasione ai terzini di spinta di sovrapporsi per rifornire gli attaccanti di molteplici cross.

Non solo, è bravo ad inserirsi lui stesso in area di rigore e ha dimostrato di avere un piede non male sulle conclusioni da fuori. Deve sicuramente migliorare la percentuale realizzativa ma, intanto, ha piazzato subito un gol da favola contro il Werder Brema in Coppa, diventando il più giovane di sempre a farlo nella competizione all'età di 17 anni e 82 giorni. Viene paragonato a Pulisic per le sue sgroppate sulle corsie, ma può diventare davvero un top class mondiale dovesse riuscire a trovare continuità. Favre gli sta dando fiducia e Reyna ha sempre risposto presente finora, collezionando anche due buone performance contro il PSG in Champions.

La curiosità: è figlio di Claudio Reyna, capitano della Nazionale statunitense fino al Mondiale 2006. Anche il padre Claudio aveva grandi doti tecniche, ma amava più il gioco verticale. Reyna è anche nipote d'arte, il nonno Miguel ha giocato in Argentina. Reyna è di origine argentine e l'Albiceleste ci ha fatto un pensierino visto che Giovanni, finora, ha giocato solo nell'Under 17 a stelle e strisce. L'esterno del Dortmund ha, però, dichiarato amore solo alla Nazionale USA, volendo emulare quanto fatto dal padre.

A chi assomiglia: Christian Pulisic

Valutazione: 13,5 milioni (Fonte transfermarkt)

Giovanni Reyna, Borussia Dortmund Credit Foto Getty Images

15° Gabriel Martinelli (Arsenal)

Età: 18 Ruolo: attaccante Scadenza contratto: 30 giugno 2024

Chi vi scrive personalmente queste righe, avrebbe piazzato il nome di Martinelli anche più in alto nella lista. Nemmeno 18enne, infatti, Martinelli, ha già dimostrato sul campo di poter giocare in un club la cui maglietta pesa - l’Arsenal - e nella lega fisicamente più competitiva al mondo: la Premier League. E questo è un dato di fatto. Martinelli infatti ha tagliato tutti i ponti e le vie di mezzo: dalla quarta serie brasiliana con l’Ituano alla Premier League con l’Arsenal. Il tutto senza con una naturalezza disarmante. Martinelli è esploso all'improvviso: ha segnato sei gol in quattro partite nella Sao Paulo Youth Cup, all'inizio del 2019; poche settimane dopo ha esordito in prima squadra, si è preso il posto da titolare e ha trascinato i compagni fino ai quarti di finale del Campionato statale.

Premiato come giocatore rivelazione del Paulistao e come miglior giocatore paulista, si è attirato su di sé varie attenzioni, tra cui quelle degli scout dell’Arsenal, che alla fine hanno bruciato tutti. Prima di firmare con l’Arsenal però, il padre di Martinelli, ha voluto mettere in chiaro le cose: “veniamo, ma senza giri di prestiti, un piano concreto di crescita dentro il club”. Detto. Fatto. Con Emery prima e con Arteta poi, Martinelli ha iniziato a trovare spazio. Come? Segna. Il ragazzo fa gol. 10 in questa stagione in poco più di 1000 minuti passati complessivamente in campo. Poco meno di uno a partita, insomma.

Dal punto di vista tecnico è un destro naturale, veloce, a cui piace attaccare lo spazio. Un ‘9’, per intenderci. Uno di quelli moderni però, che lavora per la squadra ed è molto generoso nella fase di non possesso: pressing, contrasti, disponibilità al sacrificio. Roba che piace agli allenatori e ai tifosi, ma senza perdere quell’istinto in zona gol e quella presenza in area che lo rende uno dei prospetti più interessanti. Sì perché di generosi se ne possono trovare tanti; così come di tecnicamente bravi. Quelli che mancano, però, sono quelli con l’istinto. E Martinelli sembra uno di quelli.

La curiosità: Ha iniziato la carriera giocando a calcio a 5 nel settore giovanile del Corinthians. Forse è proprio da lì che arriva l’istinto per il gol, senza troppi fronzoli. In giovane età è stato scartato in alcuni provini per Barcellona e Manchester United. Di chiare origini italiane, Martinelli ha il doppio passaporto. Klopp, dopo una pirotecnica partita in Coppa di Lega, ha detto di lui: "L'Arsenal ha il talento del secolo in rosa, Martinelli è straordinario”. Tite lo convocò insieme ad altri talenti per degli allenamenti in preparazione alla Coppa America 2019, ma ufficialmente è ancora "prendibile”. Manca la presenza in una partita ufficiale e Roberto Mancini gli ha messo subito gli occhi addosso. C’è un problema: la sensazione è che Martinelli aspetti il Brasile. Si riuscisse a convincere, l’Italia farebbe un colpaccio.

A chi assomiglia: Carlos Tevez



A chi interessa? A Manchester United e Real Madrid. Proprio a causa di questo interesse internazionale, però, i Gunners hanno deciso di triplicare l'ingaggio del calciatore per trattenerlo in rosa.



Valore mercato: 25 milioni (Fonte: Transfermarkt)

Gabriel Martinelli, ha ricevuto un'investitura importante quella di Jurgen Klopp che lo ha definito il talento del secolo (Getty Images) Credit Foto Getty Images

14° Phil Foden (Man City)

Età: 19 Ruolo: centrocampista Scadenza contratto: 30 giugno 2024

E’ uno dei nomi internazionali sicuramente più noti di questa lista, se non altro perché di lui – che di anni ne ha ormai quasi venti – ne si parla da almeno 4. C’è di mezzo il titolo Mondiale U-17 vinto con l’Inghilterra, ma soprattutto c’è di mezzo Pep Guardiola, che l’ha lanciato. Seppur a fasi alterne. Sì perché nonostante sia ormai nel giro dei grandi da 3 stagioni Foden deve in qualche modo ancora esplodere. E non è solo questione di utilità, ma anche di posizione in campo. Pro e contro di avere a che fare con Guardiola: il catalano non si fa problemi nel lanciare un talento; così come a sperimentarne posizioni. E allora di Foden e quel suo educato sinistro non si è ancora ben capito quale sia il futuro in mezzo al campo: troppo lento per giocare sulla trequarti; senza strappi per giocare sugli esterni d’attacco.

Non ha la visione pura del regista, nonostante di imbeccate da questo punto di vista ne abbia fatte parecchie. Probabilmente una mezzala, a cui forse manca qualcosa a livello fisico ma che compensa senza dubbio a livello tecnico. Con una certezza: dovrebbe provare ad avere più continuità in una posizione ben definita e anche nel ritmo altissimo delle partite che contano. Cosa che al City non è ancora riuscito ad avere. Detto questo il futuro è tutto dalla sua e Guardiola lo sa: per il tecnico del City Foden è un incedibile.



La curiosità: “Siete fortunati, voi siete coloro i quali hanno visto la sua prima partita con la prima squadra del Manchester City”. Questo disse di lui Guardiola nell’estate del 2017 quando Foden giocò per la prima volta in prima squadra in amichevole contro lo United. Nonostante la giovanissima età Foden è già papà da più di un anno: nel gennaio 2019, a soli 18 anni, la sua storica fidanzata ha dato alla luce il piccolo Ronnie.

A chi assomiglia: con le dovute distanze, ad Andres Iniesta

A chi interessa? Guardiola l’ha dichiarato incredibile (“nemmeno per 500 milioni”) e Foden ha firmato un rinnovo fino al 2024. Non ha però trovato forse tutto lo spazio da titolare che cercava, ed ecco perché potenzialmente un prestito potrebbe essere la chiave per chi è interessato. Ci aveva già provato in estate il Glasgow Rangers di Gerrard, ricevendo però ‘picche’ come risposta. Che possa cambiare in futuro?



Valore mercato: 27 milioni (dati: Transfermarkt)

Phil Foden ha un futuro radioso davanti a sè, per lui garantisce Pep Guardiola (Getty Images) Credit Foto Getty Images

13° Mohammed Ihattaren (PSV)

Età: 18. Ruolo: Trequartista. Scadenza contratto: 30 giugno 2023

Il ragazzo nato a Utrecht da genitori marocchini e cresciuto nello Jong PSV è uno di quei “10” che rubano l’occhio. I mezzi tecnici in dotazione a questo classe 2002 sono pressoché illimitati: trequartista centrale in un 4-2-3-1 ma all’occorrenza esterno d’attacco utile anche in un 4-3-3, Mohammed Ihattaren detto “Motje” dipinge calcio con quel sinistro così educato e l’innata capacità di lasciare sul posto gli avversari con dribbling secchi a mai banali. Quest’anno è stato titolare inamovibile agli ordini di mister Ernest Faber collezionando 22 presenze e 3 gol in Eredivisie: 3 gol li ha messi a segno anche tra preliminari e fase a gironi di Europa League.

Si tratta del calciatore che ha raccolto più presenze in Eredivisie con la maglia del PSV prima di compiere 18 anni (31, addizionate da 2 in Coppa d'Olanda e 9 in Europa League) superando dopo 57 anni il record di Piet Giesen, “fermo” a 30 presenze. Le stimmate del fuoriclasse ci sono tutte, insomma, ma la sua crescita va monitorata con attenzione: deve disciplinarsi tatticamente e soprattutto trovare continuità nel rendimento stagionale. Dopodiché potrà ambire ai più dorati lidi calcistici al mondo… E a un posto al sole nella Nazionale olandese: già, i tentativi del Marocco sono infatti andati a vuoto, Motje ha scelto l’Oranje.

La curiosità Il suo idolo d’infanzia era Ibrahim Afellay (anch’egli olandese di origini marocchine), il quale dopo lungo peregrinare è tornato all’ovile del PSV. Motje, quindi, ha realizzato un suo primo grande sogno, quello di giocare assieme al suo beniamino. Ihattaren è già un idolo della tifoseria del PSV, che per lui ha preparato un coro personalizzato.

A chi assomiglia: Hakim Ziyech

Valutazione: 20 milioni (Fonte Transfermarkt)

12° Mason Greenwood (Man United)

Età: 18. Ruolo: attaccante. Scadenza contratto: giugno 2023.

A giudicare da come si parla di Mason Greenwood in Inghilterra, viene la tentazione di sbilanciarsi pesantemente: ci troviamo di fronte a un giocatore potenzialmente in grado di segnare la prossima decade. A 18 anni il gioiellino originario di Bradford ha vissuto (fino a quando è stato possibile) quella che senza ombra di dubbio sarà ricordata come la sua stagione-trampolino di lancio: in 36 presenze tra Premier League, Europa League, FA Cup e Coppa di Lega ha messo a segno 12 gol lasciando la sua firma in tutte le competizioni.

In patria lo hanno già ribattezzato il nuovo Van Persie: forse per le sue movenze rapide, la classe cristallina delle sue giocate e la sua capacità di giocare sia da prima punta che da attaccante esterno o seconda punta. Greenwood dà la sensazione di trovarsi a suo agio soprattutto quando si tratta di partire a tutta velocità in campo aperto: abile contropiedista, ha dimostrato di avere un'ottima intesa con Rashford e di saper giocare di squadra (già 4 gli assist in stagione). Attaccante guizzante, dotato di un gran sinistro e di un destro insidioso, Greenwood rappresenta un investimento a lunghissimo termine per i Red Devils che in lui potrebbero davvero avere trovato un tesoro. Lo scorso 19 novembre, nell'amichevole persa 2-1 contro l'Olanda a Doetinchem, è arrivato anche il suo primo centro con l'Inghilterra Under 21: con lo slittamento di un anno degli Europei, non ci stupiremmo di vederlo tra i protagonisti tra 12 mesi.

La curiosità: "Mason Greenwood è il miglior talento che io abbia mai visto al Manchester United". Parole di Nicky Butt, recentemente riferite a Sky Sports da Jamie Redknapp, che di talenti ne ha visti tantissimi: cresciuto nel vivaio dei Red Devils insieme a giocatori come Beckham e Scholes, l'attuale responsabile del settore giovanile dello United è rimasto talmente stupito dalle qualità di Greenwood da prendere una posizione decisamente impegnativa. "Con la sua velocità e la sua forza può fare quel che vuole", il pensiero di Butt riferito da Redknapp. Vedremo se il tempo gli darà ragione. A chi assomiglia: Robin Van Persie.

Mason Greenwood Credit Foto Getty Images

11° Callum Hudson-Odoi (Chelsea)

Età: 19 anni. Ruolo: attaccante. Scadenza contratto: giugno 2024.

Hudson-Odoi entra nelle giovanili del Chelsea nel 2007 e nel 2018 esordisce in prima squadra agli ordini di Antonio Conte. Mostra sin da subito grandi doti nell'uno-contro-uno e nel fare la differenza negli spazi chiusi. È molto giovane e fa subito gola al Bayern Monaco che vuole prenderlo a costo zero. Nell'estate del 2018, però, Maurizio Sarri lo inserisce in pianta stabile in prima squadra e Hudson-Odoi diventa così un giocatore importante, tanto da rinnovare a fine stagione. Nonostante non sia un titolare, Sarri lo chiama spesso dalla panchina per sbloccare alcuni match, facendo leva sulla sua tecnica e sulla sua velocità.

Ricorda molto Hazard per le sue movenze, ma ancora deve crescere sotto il profilo realizzativo, considerando che il classe 2000 ha segnato solo un gol in campionato in 3 stagioni. Non è solo dribbling e finte, quando può prova a dare una mano alla squadra. Lampard l'ha provato anche da falso nueve per coordinare i movimenti con i compagni di reparto.

La curiosità: è figlio d'arte e nipote d'arte. Nello specifico, il padre Bismark Odoi era abbastanza conosciuto in Ghana tanto da essere stato accostato ad alcuni club inglesi in passato. Inizialmente Odoi non accettò per stare vicino alla famiglia, nonostante il suo compenso fosse solo di 7 sterline al mese. Una volta conclusa la carriera, ha deciso di trasferirsi a Londra. Tutti e due i suoi figli sono poi diventati calciatori professionisti.

A chi assomiglia: Eden Hazard

A chi interessa? Bayern Monaco, Manchester City. Nonostante abbia rinnovato fino al 2024, il giocatore viene seguito ancora dal Bayern Monaco che sta ancora vagliando diversi nomi per avere esterni d'attacco di successo. Pronta un'offensiva anche da parte dei citizens, dovesse concretizzarsi l'addio di Leroy Sané.

Valutazione: 31,5 milioni (dati transfermarkt)

Callum Hudson-Odoi, non trova il gol con regolarità (solo 3 gol) ma ha ampissimi margini di miglioramento Credit Foto Getty Images

