Edicola: Messi fa dietrofront, lascerà il Barcellona nell'estate 2021. In Spagna ne sono certi

Secondo Radio Cadena Ser il fuoriclasse argentino ha intenzione di chiudere il rapporto col club blaugrana tra 12 mesi, facendo scadere l'attuale contratto; il Mundo Deportivo parla invece di una proposta sul tavolo per l'argentino, un "1+1" fino al 2023. Intanto La Gazzetta dello Sport parla di Inter e della caccia a Emerson Palmieri per la fascia sinistra.

Messi non rinnova e pensa all'addio al Barcellona nel 2021

A sganciare la "bomba" è Radio Cadena Ser che riporta come l'idea di Leo Messi, 33 anni, sia quella di non rinnovare il contratto in scadenza tra 12 mesi e lasciare il Barcellona nell'estate 2021. Al momento nel club blaugrana ci sono forti tensioni e il fuoriclasse argentino avrebbe bloccato le trattative per l'estensione contrattuale: Messi non vorrebbe essere un problema per il club e sarebbe indispettito per la mancanza di un progetto vincente. In tutto questo nel 2021 ci sono le elezioni per il nuovo presidente del club, e l'assenza di Messi potrebbe cambiare tutto.

La nostra opinione: i rumors sul possibile addio di Messi si ripropongono praticamente ogni estate, tutte le volte sembra fantacalcio e non è detto che non lo sia anche questa volta. Però il contratto in scadenza nel 2021 rischia di diventare un problema serio per il Barcellona e per l'attuale presidente Bertomeu, in corsa per farsi rieleggere dai soci. Il punto chiave è che da anni manca un progetto chiaro, le mosse sul mercato sono state dispendiose ma poco efficaci, e lo stesso fuoriclasse argentino evidentemente sente il bisogno di nuovi stimoli e di un ambiente in cui è amato e coccolato, e non indicato come capro espiatorio.

Dopo Hakimi l'Inter guarda a sinistra: in pole Emerson Palmieri

Ufficializzato il marocchino ex Real Madrid per la fascia destra, l'Inter ora pensa alla corsia opposta, quella sinistra. Secondo La Gazzetta dello Sport l'obiettivo di Marotta e Ausilio è Emerson Palmieri del Chelsea, il nazionale azzurro su cui c'è anche la Juventus. Il giocatore spinge per tornare in Italia e per giocare di nuovo con Antonio Conte, ma i Blues sparano alto: 30 milioni di euro. L'alternativa potrebbe essere Marcos Alonso mentre non rientra nei piani Gosens dell'Atalanta.

La nostra opinione: più volte è stato detto come i laterali svolgano un ruolo fondamentale nel 3-5-2 e per questo motivo l'Inter deve provare a dare il meglio ad Antonio Conte. Eccellente il colpo Hakimi, ora serve un'aggiunta di questo calibro sulla corsia opposta. Emerson Palmieri è un profilo importante, un giocatore veloce, con forza fisica e talento, l'ideale per l'ex ct che lo stima parecchio: bisognerà trovare un accordo col Chelsea ma occhio alla Juventus, sempre in agguato. Anche il nome di Marcos Alonso stuzzica, seppur lo spagnolo appare in leggero declino.

La Fiorentina pensa al futuro: per la panchina sale forte Juric

L'ultima sconfitta casalinga col Sassuolo ha scaldato ancor di più l'ambiente della Fiorentina che deve pensare a salvarsi prima di guardare al futuro. Il destino di Beppe Iachini appare però segnato e, secondo Tuttosport, è già partita la caccia al sostituto: Spalletti, Emery e Blanc sono profili importanti, dal sapore internazionale, mentre sta salendo forte la candidatura di Ivan Juric, il tecnico croato che sta facendo una stagione incredibile col Verona, attualmente ottavo a 42 punti, 11 in più della Viola.

La nostra opinione: la Fiorentina è nel pieno di una tempesta, ha bisogno di certezze per affrontare al meglio la parte finale della stagione e centrare la salvezza senza patemi. Iachini necessita di serenità e non di continui rumors sul futuro e su eventuali sostituti. Si fanno nomi importanti, Commisso è un proprietario ambizioso, ma forse a questa Viola servirebbe un tecnico che costruisca qualcosa partendo dal basso, dalle basi, e Ivan Juric potrebbe davvero essere il profilo giusto.

