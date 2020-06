Ogni settimana, la redazione di Eurosport cerca di immaginare le più grandi stelle del pianeta calcio inserite in una squadra diversa dalla loro. La terza puntata ipotizza un’integrazione di Griezmann nello scacchiere tattico del Liverpool allenato da Jürgen Klopp.

Perché proprio il Liverpool?

“La garra charrua”. Nonostante non appartenga alla stirpe guerriera degli uruguagi, lo spirito di Griezmann si fonde perfettamente con quello dei vari Godin, Suarez, Bueno… Griezmann potrebbe essere definito proprio dalla sua tendenza combattiva in mezzo al campo: lottare su ogni pallone, sacrificarsi per i propri compagni e per il bene del collettivo. Ma anche le qualità individuali del giocatore non scherzano.

Analizzandolo da vicino, risulta difficile immaginarlo in un sistema diverso da quello di Jürgen Klopp. Una spiccata intelligenza tattica e una naturale tensione alla sfida, Griezmann è un giocatore da Premier League. Il suo nome era già stato accostato al Manchester United, ma anche il Liverpool potrebbe rivelarsi un porto privilegiato per lui, che ha sempre tenuto d’occhio quell’angolo di Inghilterra durante tutta la sua carriera. Oltre ai benefici economici, il francese potrebbe integrarsi perfettamente in una cultura del gioco progettata per esaltare le sue qualità.

“È uno dei giocatori più belli da guardare”, enfatizza Jean-Marc Furlan, allenatore dell’Auxerre. “Sin dagli inizi della sua carriera è stato addestrato al combattimento sul campo da Simeone.” La filosofia di Klopp è basata sul contro pressing, e questo sistema pare sposarsi a meraviglia con l’indole calcistica di Griezmann.

Roberto Firmino, Mohamed Salah e Sadio Mane: il tridente delle meraviglie di un Liverpool veloce e verticale Credit Foto Getty Images

Moduli probabili

4-3-3 con Griezmann esterno

A sinistra oppure a destra, Griezmann saprebbe adattarsi benissimo. Ma le sue peripezie blaugrana lo hanno già dimostrato: “le petit diable” si trova meglio al centro del tridente. Se posizionato a destra, obbligherebbe Klopp a sacrificare Salah. Sulla sinistra, lo forzerebbe ad accantonare Manè. Qualora Klopp decidesse di non adattare il suo 4-3-3 alle specificità di Griezmann, tale schema perderebbe in fluidità; i giocatori chiave non sarebbero messi nelle condizioni ottimali per sostenere la spinta offensiva della squadra.

4-3-3 con Griezmann falso nueve

In questo caso, “Grizou” giocherebbe al centro. Ma abbandonato a sé stesso in una posizione dove i giganti della Premier League sono abituati a dominare, il francese potrebbe incappare in qualche difficoltà. Soprattutto forzerebbe Klopp a liberarsi di un altro elemento chiave: Roberto Firmino.

Il modulo ideale: 4-4-2 con Griezmann vicino a Firmino

Fantasmes tactiques - Une composition possible de Liverpool si Antoine Griezmann signait Credit Foto Eurosport

I punti forti:

Il primo è evidente: una trequarti offensiva terrificante, con la coppia Griezmann-Firmino al centro; utilizzando questo assetto, Klopp permetterebbe a Salah e Manè di avvicinarsi con più frequenza alla porta, concedendo l’impostazione del gioco a Griezmann, che si applicherebbe benissimo a questo nuovo ruolo ibrido.

Dal punto di vista tecnico, l’intesa Firmino-Griezmann – due giocatori dall’intelligenza calcistica superiore alla media- potrebbe mettere in crisi qualsiasi difesa di livello internazionale. Dal punto di vista tattico invece, permetterebbe ai Reds di adeguare una colonna centrale alla fase di lettura del bel gioco: Van Dijk- Fabinho, Henderson- Griezmann e Firmino. Per quanto riguarda il lavoro difensivo, Griezmann potrebbe guadagnarsi il compito di mattatore in fase di contro pressing, adoperandosi come recupera-palloni.

Questo ruolo è molto caro a Griezmann: ritroverebbe un posizionamento già praticato con la Nazionale francese, nella quale orbitava attorno a Giroud. Nonostante cambino i volti degli attori, lo spettacolo dovrebbe essere assicurato.

Antoine Griezmann et Olivier Giroud lors de France - Turquie. Credit Foto Getty Images

I punti deboli

“La formazione è solo un pretesto per dare un volto al gioco”, ci ricorda Jean-Marc Furlan. “Tutto dipende dalle coppie e dall’intesa che si creano sul campo”. Perché nel calcio reale, nulla ci garantisce che questo quartetto offensivo possa sopravvivere. Soprattutto in un campionato sconosciuto a Griezmann. Si corre il rischio di dare per scontato un difficile adattamento.

Nonostante Griezmann non disdegni il ripiegamento difensivo, il suo inserimento priverebbe Klopp di un terzo uomo a centrocampo (Wijnaldum, Milner o Oxlade-Chamberlain), che fornisce solitamente un apporto atletico e un’intensità fondamentali per il gioco del tecnico tedesco. Inoltre, il profilo ibrido e malleabile di questi tre giocatori assicura un certo livello di imprevedibilità all’attacco dei Reds. Le loro discese verso l’area di rigore sono una gradita alternativa ai tiri delle due ali, e non ci dobbiamo meravigliare del fatto che Wijnaldum conti già 5 gol in questa stagione.

Il bilancio

“Griezmann al Liverpool… Perchè no?”, ammette Furlan. “Dovesse abituarsi allo stile di Klopp e al ‘gegenpressing’, non ci dovrebbero essere altri problemi”. Si tratta di un ostacolo minimo dunque, dal momento in cui le doti del francese combaciano perfettamente con le esigenze della formazione di Klopp. Per non far perdere equilibrio alla squadra, il 4-4-2 permetterebbe ai Reds di schierare un attacco capace di ribaltare qualsiasi difesa. Un sogno lontano, certo; ma come tutti i sogni, immaginare un petit diable nella città dei Beatles non costa nulla.

