Ogni settimana, la redazione di Eurosport cerca di immaginare le più grandi stelle del pianeta calcio inserite in una squadra diversa dalla loro. La quinta puntata ipotizza un’integrazione di Mbappé nello scacchiere tattico della Juventus allenata da Maurizio Sarri.

Perché proprio la Juve?

Nell’eventualità di un suo addio al Paris Saint-Germain, sembra esserci solo un approdo possibile per il talento smisurato di Kylian Mbappé: il Real Madrid. Tutti i giornali accostano il suo nome sempre e solo a quello dei Blancos, una suggestione giustificata da diversi fattori: Florentino Perez lo vuole, e i Galacticos sono la squadra più titolata al mondo. Per Mbappé si aprirebbe la possibilità di giocare sotto la guida di Zidane, tecnico apprezzato dall’attaccante parigino. Ma piuttosto che congiungersi immediatamente, perché non immaginare una tappa in Italia? La Vecchia Signora ha sempre esercitato un grande fascino sui fuoriclasse francesi.

Lo stesso Zidane non ha mai negato l’importanza del suo passaggio a Torino spiegando le radici del suo successo con la maglietta merengue. Quello di Andrea Agnelli è considerato uno fra i club più all’avanguardia del vecchio continente, ed è sistematicamente inserito tra i favoriti per alzare la Champions League. Duro lavoro, ricerca testarda dell’eccellenza, i bianconeri sono sempre stati una fucina di campioni. Ecco perché, in sintesi, la Juventus sarebbe perfetta per Mbappé. Talento e personalità non mancano né a lui né alla società bianconera.

Ci sono ragioni per giustificare questo matrimonio, ce ne sono altre per sognarlo. Com’è possibile non entusiasmarsi davanti alla prospettiva di un duo offensivo formato da Mbappé e Ronaldo, suo idolo d’infanzia? Perché non provare a immaginare persino un’integrazione di Paulo Dybala là davanti? La velocità del francese, la concretezza del portoghese e la fantasia dell’argentino… Sulla carta non c’è alcun fronte difensivo che tenga; sul campo invece, non risulta così semplice far convivere questo trio atomico.

I moduli possibili

4-3-3

Un classico, con un triangolo dal vertice basso per sostenere il carico offensivo apportato da Mbappé-Ronaldo-Dybala. Ma come si spartirebbero il campo? Nonostante non sia mai facile attribuire un ruolo fisso a Dybala, il fantasista argentino sembra il più facile da piazzare seguendo le regole dettate dal modulo: con il numero 10 bianconero posizionato sul lato destro dell’attacco, rimarrebbe solo da scegliere il centravanti tra Mbappé e CR7. Considerando l’età della leggenda portoghese, sarebbe logico posizionarlo al centro del tridente per preservarne le energie, lasciando a Mbappé la fascia sinistra. Tuttavia, Dybala non è un’ala destra naturale, Mbappé non è considerabile come un’ala sinistra tradizionale e nemmeno Ronaldo è una punta purosangue. C’è di meglio per spremere tutto il potenziale da questo tridente.

Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, Juventus Credit Foto Getty Images

4-4-2

Un modulo che incapsula la quintessenza del successo mondiale dei bleus nel 2018, guidati proprio da Mbappé. Il gioiello francese scalerebbe sulla fascia destra e fraseggerebbe sovente col connazionale Matuidi, mentre davanti spetterebbe a Dybala e Ronaldo trovare l’intesa perfetta. Ma ciò frenerebbe non poco il potenziale di Mbappé. Si troverebbe troppo lontano dalla porta e perderebbe il senso del gol. Con questa disposizione, uno tra lui e Dybala sarebbe costretto ad arretrare e ad interpretare di conseguenza un lavoro di sacrificio. Difficile ottimizzare le qualità di entrambi attraverso questo modulo.

Kylian Mbappé et Blaise Matuidi Credit Foto Getty Images

Il modulo ideale: 4-3-1-2

Les fantasmes tactiques - Une des compos possibles de la Juventus Turin avec Kylian Mbappé Credit Foto Eurosport

I punti forti

Si tratta dello schema capace di offrire il miglior compromesso. Dybala predilige il gioco per vie centrali e la coppia d’attacco al suo fianco gli permetterebbe di scatenare la sua capacità di dribbling e di passaggio. La Joya sarebbe messa nelle condizioni ideali per offrire quella dose di creatività che troppo spesso manca alla Juventus. Anche Mbappé e Ronaldo si muoverebbero nella loro configurazione preferita, sfruttandosi a vicenda per trovare spazi e fare breccia nell’area avversaria. Ronaldo ha già beneficiato di questa dinamica durante la stagione, contando sul supporto di Gonzalo Higuain. Ma la presenza di Mbappé garantirebbe un ventaglio di possibilità ancor più ampio per CR7.

Bisogna considerare questo sistema in virtù delle risorse a disposizione di Sarri. Centrocampisti come Bentancur, Pjanic, Matuidi e Rabiot sono in grado di sorreggere una squadra schierata in questo modo. In mezzo al campo i bianconeri dovranno armarsi di buoni recuperatori di palla, capaci di offrire copertura quando necessario. Il centrocampo di Sarri dovrebbe essere in grado di occupare l’asse centrale e allo stesso tempo di tappare i buchi sulle fasce. Alex Sandro e Cuadrado potrebbero rivelarsi letali con le loro spinte offensive, siccome la preoccupazione degli avversari si concentrerebbe sempre sulle zone centrali del campo.

I punti deboli

È questione di chimica. L’intesa tra CR7 e Mbappé potrebbe svilupparsi con molta fatica. I due attaccanti hanno sviluppato negli anni un set di abilità molto simili. Entrambi sono a proprio agio giocando come seconde punte, con un centravanti puro ad accompagnarli. Jean Marc Furlan, tecnico dell’Auxerre, ce lo conferma: “In questo caso entrambi potrebbero soffrire la mancanza di un pilastro offensivo. Dopotutto, ciò dipende dalla percentuale di possesso palla della tua squadra. Giocare per il gruppo, alzare spesso la testa, giocarla di prima, triangolare, su quel versante si potrebbe migliorare.” Da questo punto di vista, la complementarità tra Ronaldo e Mbappé non pare così evidente.

Il bilancio

Il grande giocatore è quello che sa sempre adattarsi. Mbappé ha già dimostrato questa qualità. Soprattutto con la nazionale francese, quando si è sacrificato per la squadra accettando di giocare in una posizione mai sua. Dovrebbe confermare questa sua capacità in un utopico scenario torinese, dove la convivenza con Ronaldo non sarebbe affatto scontata. Ma questa eventualità non fa altro che accrescere il fascino di un suo potenziale futuro alla Juve: ci piacerebbe vedere Mbappé trasformarsi in un giocatore totale, dimostrandosi trascinatore di una squadra che deve ancora imparare a convivere al meglio con le proprie paure.

