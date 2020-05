Il mercato dei sogni: Messi al City, ecco come giocherebbe con Guardiola

Ogni settimana, la redazione di Eurosport cerca di immaginare le più grandi stelle del pianeta calcio inserite in una squadra diversa dalla loro. La prima puntata ipotizza un’integrazione di Lionel Messi nello scacchiere tattico del Manchester City allenato da Pep Guardiola.

Perchè proprio il City?

Impossibile dimenticare il Barça di Guardiola. In molti sognano un ritorno di Pep sulla panchina blaugrana, ma esiste anche una possibilità inversa per rivivere il magico binomio Guardiola-Messi: immaginare “la Pulce” in maglia citizen.

In verità, le possibilità di questo trasferimento sono molto limitate, ma tra la voglia di una nuova sfida per il sei volte Pallone d’Oro, il profumo di uno stipendio XXL, il fascino della Premier League e la totale libertà concessa al duo per risvegliare un City impigrito, le possibili ragioni non mancano.

Al City, Messi potrebbe ritrovare un DNA di gioco che ha già assimilato perfettamente, assieme a delle varianti significative. Sono parecchi i calciatori del City con cui il gioco di Messi si sposerebbe benissimo: De Bruyne, Aguëro, Sterling, Bernardo Silva e Mahrez.

Moduli probabili

4-3-3 con Messi falso nueve

Inserendo Messi al centro del tridente, Guardiola gli concederebbe le chiavi del bolide citizen. Più vicino alla porta e dunque più pericolosa, la Pulce si prodigherebbe nel lanciare Sterling e Mahrez tra gli spazi delle difese che si divertirebbe a terrorizzare grazie alla sua imprevedibilità e il suo posizionamento tra le linee. Ma inserire Messi come falso nueve significherebbe sacrificare Sergio Aguëro, il leader della squadra. Una soluzione drammatica, forse troppo per essere messa in pratica.

4-3-3 con Messi regista

Partendo più lontano dalla porta, Messi potrebbe abituarsi al ruolo di playmaker molto caro al pubblico inglese, piazzandosi nel cuore della manovra citizen. L’Argentino ruberebbe il posto a David Silva e sarebbe incaricato di sfamare il tridente Sterling- Agüero- Mahrez (o Bernardo Silva) a suon di assist. Una soluzione allettante ma… fortemente sbilanciata. Le sue frequenti accelerazioni implicano una certa difficoltà nel rientrare puntualmente; Messi dunque non sembra il cliente ideale per un ruolo box-to-box in Inghilterra. Tra il suo volume di corse, il suo impatto fisico limitato e una relativa insofferenza per il ripiego difensivo, risulta difficile immaginarlo regista, soprattutto quando il suo compagno di reparto si chiama De Bruyne.

Il modulo ideale: 4-3-3 con Messi ala destra

I punti forti

Tutti ci ricorderemo di Messi come falso nueve; questo suo impiego era determinato dalle peculiarità di certe partite. Ma il ruolo naturale del genio argentino non è mai cambiato: ala destra per inserirsi meglio tra le linee. L’intesa con Dani Alves aveva permesso a quest’ultimo di affermarsi come miglior terzino della sua generazione. “Bisognerebbe considerare anche la forza che Guardiola potrebbe ricavare dalla sua fascia destra con Messi” ci spiega Jean-Marc Furlan, tecnico dell’Auxerre. “Quando ci si ritrova di fronte a Messi sulla fascia, qualora ci fosse dello spazio per avvicinarsi, ci si trattiene dal farlo perché si ha paura. Ha una grande influenza sulle corsie del campo di gioco, che spesso abbandona per accentrarsi…”

L’altro punto forte: combinarlo con Sterling, che va pazzo per le corse in profondità; ma anche con il Kun, che non sfigura affatto tra i migliori centravanti internazionali. A questo trio si aggiungerebbe la pedina di Kevin De Bruyne che potrebbe consolidare un quartetto offensivo terrificante. Applicando questo modulo, i tre citizens attualmente presenti nell’organico di Guardiola non andrebbero sprecati in panchina. Da parecchie stagioni il ruolo d’ala destra del Manchetser City è interpretato da Mahrez o Bernardo Silva, che sono degli esterni di sinistra adattati a destra.

I limiti

Sono concreti. Il primo è evidente: Messi non soddisferà mai la funzione di sfondamento di un’ala tipo. Dipenderà molto dalla relazione col suo terzino, e dal talento offensivo di quest’ultimo; la fascia destra verrà sorretta interamente da questi due elementi. Nonostante Messi possa superare chiunque nell’uno contro uno, non è un amante del gioco in profondità richiesto da Guardiola.

L’altro limite è fisico. Sebbene in Champions League Leo abbia segnato contro qualsiasi avversario inglese, la Premier League è un campionato caratterizzato da un fattore atletico ben più marcato rispetto ad altre competizioni. “L’intensità della Premier potrebbe causare qualche problema”, fa notare Furlan: “Si tratta del campionato coi ritmi più alti”. A Messi toccherebbe aiutare il suo terzino con dei ripiegamenti difensivi, che non fanno parte del suo repertorio.

Il bilancio

Una suggestione allettante ma allo stesso tempo scomoda. Per lui soprattutto. “C’è il rischio di uno snaturamento, soprattutto per uno col suo carattere, con uno stile di gioco così particolare”, conclude l’allenatore dell’Auxerre. Messi ha 30 anni ed ha sempre giocato seguendo i suoi soliti principi. Potrebbe davvero adattarsi a un altro calcio, a un’altra cultura? Potrebbe essere una trovata geniale ma allo stesso tempo dannosa.

Una soluzione scomoda anche per il City di Guardiola, che dovrebbe certamente rivedere i propri schemi in funzione di Messi. Allora, per il bene del calcio, lasciamo che Leo si esprima al meglio dove è abituato: sul terreno del Camp Nou!

