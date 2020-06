Ogni settimana, la redazione di Eurosport cerca di immaginare le più grandi stelle del pianeta calcio inserite in una squadra diversa dalla loro. La quarta puntata ipotizza un’integrazione di Pogba nello scacchiere tattico del Paris Saint-Germain allenato da Thomas Tuchel.

Perché proprio il PSG?

Messi o niente Messi, me ne sbatto le…!” Questo era Paul Pogba nello spogliatoio della Francia campione del mondo 2018: una lingua forbita, un giocatore di carisma. Ma Pogba è anche più di questo. La sua è una personalità capace di ingigantire l’orgoglio di tutti i propri compagni nei momenti più importanti, nelle corse verso gli obiettivi più difficili da conseguire. Lo ha già dimostrato con i bleus. E se esiste un club ambizioso e con un disperato bisogno di uomini del suo calibro, quello è sicuramente il PSG. Proprio per il fattore leadership, questo matrimonio s’ha da fare. “Pogba al PSG, sarebbe il top!”, constata Jean-Marc Furlan, tecnico dell’Auxerre.

A Parigi, i motivi per far gravitare attorno a sé Pogba non mancano di certo. Attirare uno dei giocatori più emblematici e significativi della Nazionale francese non può certo dispiacere al PSG. In più, la dimora fissa di Pogba è il centrocampo, un settore che ha causato tanti, troppi dolori alla squadra della capitale fino a questa stagione. Oltre a Marco Verratti, Tuchel non può fidarsi di nessuno. Pogba è il profilo perfetto che permetterebbe di alzare il livello del centrocampo dei francesi. All’aspetto sportivo si aggiunge anche quello di marketing, mai trascurato dai dirigenti parigini. Il seguito di Pogba, anche su questo versante, è enorme.

Il fuoriclasse francese potrebbe integrarsi perfettamente tra le fila del PSG, sebbene il club parigino non possa vantare lo stesso palmarès di Real Madrid e Juventus, le due destinazioni citate con più frequenza nel caso in cui il Polpo decidesse di lasciare Manchester. In questa transizione, Pogba dovrebbe accettare il declassamento della Ligue 1, un campionato meno ambito di Liga, Premier League e Serie A. Eppure il progetto tecnico, la città e il ghiotto salario aiuterebbero ad addolcire la pillola. Quest’ultima combinazione è stata sufficiente a convincere giocatori del calibro di Neymar, Mbappè, Ibrahimovic, Cavani, Thiago Silva, Di Maria… Perché Pogba non dovrebbe accettare?

Il modulo possibile: 4-4-2

Un assetto del genere sarebbe il più caldeggiato: radunare il quartetto offensivo delle meraviglie con Di Maria, Neymar, Mbappè e Icardi (o Cavani) sostenuto dall’esperienza del duo Verratti-Pogba, nutrirebbe le prime pagine dei giornali per mesi. Ma la questione dell’equilibrio collettivo, il bisogno di costanti ripiegamenti difensivi degli attaccanti, il rischio di una squadra spaccata a metà… Sono tutte argomentazioni che farebbero storcere il naso a qualsiasi allenatore; non è il caso di Thomas Tuchel però, che ha già applicato questo modulo più volte nel corso di questa stagione, ricavando parecchie soddisfazioni.

L’arrivo di Idrissa Gueye ha proiettato il PSG in una situazione decisamente migliore: la fase di recupero palla è migliorata significativamente rispetto alla stagione scorsa. Ma Pogba non può garantire lo stesso stile di gioco del senegalese. E Verratti non ha le stesse caratteristiche di Kantè, col quale il francese è stato in grado di formare un duo complementare in un modulo molto simile al 4-4-2. “Potrebbe essere un rischio”, afferma Furlan. “Dopotutto, parliamo di nomi pesanti. Ma allo stesso tempo gradirei la presenza di una sentinella alle loro spalle.”

Il modulo ideale: 4-3-3

Les fantasmes tactiques - Une composition possible du PSG avec Paul Pogba Credit Foto Eurosport

I punti forti

Un duo Verratti-Pogba a sostegno del trio Neymar-Mbappè-Di Maria con annessa protezione da parte di un ulteriore centrocampista è un’offerta allettante nonché un migliore compromesso. “Sarebbe una bella idea, far tornare il PSG al 4-3-3”, fa notare Furlan. ”Questa soluzione garantisce più equilibrio a metà campo. Poi Pogba è un giocatore di caratura internazionale. È capace di recuperare palla e allo stesso tempo di finalizzare. Negli ultimi 30 metri della metà campo avversaria è sempre un pericolo. E proprio in quella zona che l’associazione con Verratti diventa interessante, perché Marco è un buon regista arretrato ma non è così letale negli ultimi 30 metri, a livello di numeri intendo.”

I limiti

Passare da un 4-4-2 a un 4-3-3 implica posizionare Mbappè come prima punta. Il sentimento comune, è che la stella francese sia più a suo agio con una seconda punta a suo supporto. Inoltre questo modulo solleva incertezze sull’identikit del terzo centrocampista. Questa stagione Tuchel ha affidato un importante compito di regia difensiva a Marquinhos. Gueye non sembra soddisfare tutti i requisiti per giocare davanti alla difesa. Stranamente, Pogba non sarebbe sufficiente per massimizzare il rendimento collettivo parigino.

Le bilan

Dovessero partire i primi rumors, tutta Parigi comincerebbe a sognare ad occhi aperti: non si tratta solamente aggiungere un’ulteriore stella all’organico del PSG, si tratta di buon senso. Le affinità tra lo stile di gioco del centrocampista francese e il calcio del PSG sono evidenti. Abbiamo già parlato di Verratti, ma Pogba assieme a Neymar e Mbappè eccederebbe qualsiasi limite dello spettacolo, diventerebbe magia pura. Ci aspetteremmo tutti di vederlo assumere poco a poco un ruolo di leader nello spogliatoio, uno sceriffo incaricato di preservare l’ordine in una compagine abituata a crollare di fronte alle prime avversità. Non si tratterebbe affatto di un ridimensionamento per lui.

