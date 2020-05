Il PSG chiede lo sconto all'Inter per Icardi: offerti 50 milioni più 10 di bonus

Il 31 maggio scade l'opzione per il riscatto fissato a 70 milioni e, secondo Sky, il club parigino vorrebbe uno sconto dai nerazzurri per confermare l'attaccante argentino che nella prima stagione in Francia ha segnato 20 gol in 31 partite. Il PSG ha fretta di chiudere ma c'è anche l'opzione di posticipare la deadline.

Con Cavani destinato a partire, il Paris Saint-Germain ha fretta di chiudere la trattativa con l'Inter per trattenere Mauro Icardi a Parigi. Col campionato in archivio, il club di Al-Khelaifi è concentrato sul mercato e Maurito rappresenta un'assoluta priorità: il 31 maggio scade l'opzione di riscatto fissata a 70 milioni di euro e quindi è una data determinante per lo svolgimento della trattativa. L'Inter è chiaramente decisa a cedere e potrebbe andare incontro al PSG che, secondo Sky, avrebbe messo sul piatto una proposta al ribasso da 50 milioni più 10 di bonus.

I campioni di Francia vogliono dunque uno sconto e hanno fretta, anche perchè se la trattativa si prolungasse a giugno bisognerebbe ripartire da zero, anche dal punto di vista contrattuale col bomber argentino che nella sua prima stagione al PSG ha realizzato 20 reti in 31 partite. C'è anche la possibilità che la deadline del 31 maggio venga posticipata per dare alle parti ulteriore tempo ma quello che traspare è che tutti siano ben chiari nelle rispettive posizioni: l'Inter vuole vendere, il PSG vuole confermare il giocatore e lo stesso Icardi sembra convinto a restare, anche perchè con l'addio di Cavani avrebbe molto più spazio nel reparto offensivo del PSG.

Resta solo da capire se i nerazzurri vorranno accettare questa proposta e fare uno sconto al Paris Saint-Germain, o servirà un po' di tempo per limare altri dettagli.

