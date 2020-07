Juventus, senti Rivaldo: "Prendi Messi e fallo giocare con CR7, paga il marketing!"

Secondo l'ex stella del Barcellona l'operazione Messi+Cristiano Ronaldo alla Juventus è perfettamente sostenibile.

L'ex super star del Barcellona Rivaldo sul sito di 'Betfair' ha parlato diffusamente del futuro di Messi, che ha un contratto in scadenza nel 2021 e al momento ha interrotto la trattativa per il rinnovo: Leo Messi e Cristiano Ronaldo insieme alla Juventus? Secondo l'ex giocatore del Milan lo scenario non solo è possibile ma auspicabile!

Sul futuro di Messi

Sarà triste vederlo andare una volta scaduto il contratto. Nonostante il suo legame con il club, ha il diritto di spostarsi se lo desidera e il ricongiungimento con Pep Guardiola al City potrebbe essere allettante, poiché i due hanno formato una grande collaborazione tra allenatore e giocatore. Forse il Barcellona potrebbe anche provare a convincerlo a restare mettendo sotto contratto un allenatore che gli piac

Messi e CR7 bianconeri

Credo che alcuni agenti stiano già sognando Messi e Ronaldo insieme alla Juventus. Ci sarebbe un 'boom' mondiale e credo che la Juventus recupererebbe rapidamente qualsiasi investimento sull'argentino grazie alla spinta che otterrebbe grazie alla visibilità e al marketing

