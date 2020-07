In un'intervista a Onze, il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu conferma i contatti con la dirigenza dell'Inter per il cartellino di Lautaro Martinez. Ma la difficoltà risiede sempre nella disponibilità economica dei catalani, indisposti a superare i 100 milioni per accaparrarsi l'attaccante argentino.

Non è ancora cessato il braccio di ferro tra Inter e Barça per il futuro di Lautaro Martinez. Le voci di mercato che avvicinano l’argentino al club blaugrana hanno occupato le prime pagine di tutti i quotidiani sportivi durante il periodo di lockdown. Poi, complice la ripresa dei campionati, le numerose speculazioni si sono stemperate in un silenzio distratto. Eppure ad oggi, sul futuro del Toro possiamo sapere qualche dettaglio in più: la clausola rescissoria che lo separava da un trasferimento al Barcellona è ufficialmente scaduta.

La somma di 111 milioni da versare nelle casse dell’Inter per accaparrarsi il giocatore non è più valida dal 7 luglio. La dirigenza dell’Inter, e Marotta in primis, si era impuntata proprio su questa cifra: nessuna contropartita tecnica, nessuno sconto; l’estro del Toro valeva ogni centesimo di quella somma. Tale richiesta aveva generato una fase di stallo tra le parti, con i catalani che cercavano di smussare le pretese nerazzurre inserendo i cartellini di diversi giocatori (uno su tutti, quello di Junior Firpo). Ma niente da fare. Marotta e Inter inamovibili, sebbene pare ci sia già un accordo col giocatore per il trasferimento.

Josep Maria Bartomeu president of FC Barcelona

A ravvivare una trattativa trasformatasi in un claustrofobico vicolo cieco, ci ha pensato il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu. In un’intervista a Onze, trasmissione dell’emittente spagnola TV3, il numero uno blaugrana ha confermato i precedenti contatti con i nerazzurri.

Il prossimo mercato sarà molto particolare. I grandi club si vedranno limitati dai problemi economici, ma il Barça è sempre un protagonista del mercato. Nel caso di Lautaro la trattativa è ferma in questo momento, abbiamo parlato con l’Inter qualche settimana fa. Siamo in una fase di analisi".

Una dichiarazione che apparentemente dà pochi indizi su dinamiche di sviluppo future lungo l’asse Barça-Inter, ma che fondamentalmente ci consegna una verità essenziale: la trattativa non è morta, perché è vivo l’interesse del club catalano. La sensazione è che l’affare dovrà sciogliersi dalla precedente cifra di 111 milioni di euro, che ad oggi non ha più alcun valore o credibilità.

La valutazione che il Barcellona fa di Lautaro è ferma sui 90 milioni + un giocatore bonus. Ma allentare le richieste della dirigenza nerazzurra risulterà sempre più difficile per i catalani, che non possono più contare su terzini o esterni da inserire come contropartita tecnica: l’arrivo di Achraf Hakimi a Milano ha sistemato i nerazzurri anche in quel settore. Una trattativa sempre più intricata dunque, ostacolata dalla perdita dei pochi punti di riferimento che avevano permesso di intavolare una discussione tra i club.

