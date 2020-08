Altro colpo del Chelsea: preso Kai Havertz, affare da quasi 100 milioni di euro

I Blues, dopo Hakim Ziyech e Timo Werner, prendono un altro giovane dall'indubbio talento. Il Leverkusen accetta l'offerta monstre: 80 milioni piú 20 di bonus

Kai Havertz al Chelsea, ci siamo. Accordo trovato tra Bayer Leverkusen e i Blues. Operazione che si aggira intorno ai 100 milioni di euro (80 milioni più 20 di bonus). Il talento classe 1999 ha messo a segno 12 gol nell’ultima Bundesliga e a Londra troverà il connazionale Timo Werner. Dopo un tira e molla durato diversi mesi, il giovane attaccante tedesco è pronto a trasferirsi in Inghilterra. Secondo quanto riferito dalla Bild, il club tedesco avrebbe finalmente accettato l'offerta dei Blues: 80 milioni più 20 di bonus per un totale di 100 milioni di euro. Contratto al giocatore fino a giugno 2025. L'ufficialità dell'affare, come conferma anche Sky, può arrivare già nella giornata di martedí. Havertz ha giocato la sua ultima partita con il Bayer Leverkusen nei quarti di finale di Europa League, quando la sua squadra é stata eliminata dall'Inter: in quel match é andato a segno, l'unico in grado di trafiggere Handanovic.

A Londra una serie infinita di talenti, sta nascendo un grande Chelsea

In questa sessione di mercato il Chelsea di Lampard, quarto nell'ultima Premier e quindi qualificato per la prossima Champions League, non ha badato a spese. 40 milioni di euro per la stella marocchina dell'Ajax Hakim Ziyech, 53 per l'attaccante del Lipsia Timo Werner. Ora questo altro grande investimento, che pare precedere quello per Thiago Silva (parametro zero) e Ben Chilwell, esterno del Leicester classe 1996 in grande spolver nell'ultima stagione. Rinforzi freschi, motivati, forti, che si aggiungono a un gruppo nel quale giá pullulano gioielli come Tammy Abraham e Christian Pulisic. Sembra l'inizio di un percorso che si annuncia luminoso.

