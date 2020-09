Prosegue il muro contro muro tra Arkadiusz Milik e il Napoli. L'attaccante polacco, nei cui confronti Gennaro Gattuso aveva usato parole molto esplicite nei giorni scorsi, non è stato inserito nell'elenco dei convocati per l'amichevole in programma domenica sera contro lo Sporting Lisbona allo stadio José Alvalade.