Barcellona: Suarez si allena insieme a Messi fra sorrisi e un futuro tutto da scrivere

Secondo allenamento alla Ciudad Esportiva di Barcellona per Leo Messi agli ordini di Ronald Koeman. La Pulce è apparso sorridente e ha fatto coppia fissa con Luis Suarez, che resta il grande sogno di mercato della Juventus ma che deve ancora risolvere il dilemma del passaporto e soprattutto trovare un modo per rescindere il proprio oneroso contratto (in scadenza il 30/6/2021) con il Barça.

00:00:25, 461 Visualizzazioni, un' ora fa