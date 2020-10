"Welcome Michel Bastos". Con questo messaggio, l'Al-Ain Saudi Football Club ha annunciato l'acquisto dalla Lazio del difensore Bastos a titolo definitivo. Peccato che non tutto sia andato come doveva, dato che il suo nuovo club si è confuso con Michel (Bastos) con tanto di foto postata sui social. Ironia della sorte quel Bastos è un ex calciatore della Roma e tra l'altro pure dell'Al-Ain.