Doppio colpo per la Dinamo Tirana che continua a parlare italiano. Il club della capitale albanese ha annunciato l'ingaggio con contratto biennale di Francesco Moriero come nuovo tecnico. La società, che attualmente è capolista nella Serie B albanese, ha deciso di esonerare Fabrizio Cammarata affidando la guida tecnica all'ex giocatore di Inter, Roma e Napoli ed ex allenatore di Frosinone, Lecce, Sambenedettese, Catania e Cavese. All'interno dello staff tecnico, col ruolo di vice, ci sarà anche Fabrizio Miccoli . L'ex attaccante, fra le altre di Fiorentina e Juventus, avrà anche il compito di responsabile del settore giovanile. Anche per lui contratto biennale. La notizia è stata confermata con un comunicato ufficiale pubblicato sulla pagina Facebook della Dinamo Tirana.

"Il Presidente Marco Pontrelli ha raggiunto un accordo biennale con il nuovo allenatore della Dinamo Francesco Moriero, ex campione di Inter, Roma e Napoli con un ricco curriculum da allenatore. Sarà presentato il prossimo 3 gennaio ai media insieme al progetto di rilancio alla squadra in ambito internazionale. Il presidente, dopo un’attenta selezione, ha messo a segno anche un secondo colpo, sempre di grande prestigio internazionale, l’ex campione della Juventus Fabrizio Miccoli per un periodo di due anni. Avrà un doppio ruolo nella squadra 18 volte campione, come assistente allenatore e responsabile del settore giovanile, compito che ha ricoperto anche nella Roma Academy. Miccoli possiede anche una delle migliori scuole calcio d’Italia. Il presidente approfitta per ringraziare il Sig. Cammarata, soprattutto sotto l’aspetto umano, per aver instaurato un rapporto di grande amicizia fuori dal campo e poi da professionista. Al mercato di gennaio, la società vuol tenere i giocatori migliori per centrare l’obiettivo principale".