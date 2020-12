Mancano due settimane all'inizio del mercato e si rincorrano già le prime voci sulle trattative che animeranno il mese di gennaio. Non ci saranno però novità sul caso Özil, il giocatore più pagato dall'Arsenal, ma messo fuori rosa da Arteta ad inizio stagione. Il trequartista tedesco non gioca una partita ufficiale dal 7 marzo 2020, ovvero da prima del lockdown e non è stato inserito né nella lista per l'Europa League né per quella della Premier League all'inizio dell'annata 2020-2021.

Özil ha un contratto in scadenza a giugno e non sembrano esserci chance di poter chiudere anticipatamente la sua esperienza ai gunners, visto l'ingaggio netto che percepisce: 11 milioni a stagione. Il Fenerbahce si era interessato negli anni passati ma, a questi prezzi, il giocatore di origine turca non è più un obiettivo. A dirlo è stato Ali Koç, presidente del club turco che ha spiegato l'impossibilità di mettere le mani sul classe '88.

Özil al Fenerbahce? In questo momento è un'utopia. Se non vendiamo giocatori, non saremo in grado di portare effettuare alcun acquisto a gennaio. E abbiamo bisogno di nuovi rinforzi in diverse posizioni. Özil è stato un obiettivo da quando abbiamo condotto una campagna "Fener Ol" per raccogliere fondi per il club, ma ora non ce lo possiamo permettere. Mesut è un fan del Fenerbahce e siamo contenti di questo, ma ora non si farà. [Ali Koç, presidente Fenerbahce]

Özil quindi resterà all'Arsenal fino a fine stagione. Con i gunners costretti a pagare anche quest'anno i famosi 11 milioni netti all'ex giocatore della Nazionale tedesca. E dire che proprio nell'ultima stagione è partito un bonus una tantum di 8 milioni come “premio fedeltà” in favore di Özil che è rimasto fedele dell'Arsenal da settembre 2013 ad oggi.

