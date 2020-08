Per l'assalto a Messi si muove in pompa magna anche il PSG. Secondo L'Equipe, infatti, Leonardo avrebbe contattato direttamente il papà dell'argentino che nei giorni scorsi ha comunicato al Barcellona la sua volontà di trasferirsi altrove già in questa sessione di mercato. Il direttore sportivo del club parigino vicecampione d'Europa avrebbe manifestato a Jorge Messi l'interessamento nei confronti del figlio.