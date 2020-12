Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha rilasciato una lunga intervista all' Eco di Bergamo chiudendo di fatto il caso "Papu" Gomez e ribadendo a chiare lettere la vicinanza nei confronti del tecnico atalantino Gian Piero Gasperini. Non lasciano adito a dubbi le dichiarazioni del numero uno della Dea.

"Il caso Papu? No guardi, ne abbiamo già parlato abbastanza. L'argomento per me è chiuso. Punto. Gasperini a vita. E non solo lui. Anche tutta la struttura. Questa organizzazione, grazie anche al grande lavoro di mio figlio Luca, ci sta dando risultati incredibili".