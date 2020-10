Due giorni dopo la roboante vittoria in casa della Lazio, l' Atalanta torna a operare sul mercato. Per necessità, più che per reale desiderio di rinforzare ulteriormente una rosa già eccellente. Il volto nuovo della rosa di Gasperini è Fabio Depaoli , il cui arrivo dalla Sampdoria, dopo l'accordo raggiunto nei giorni scorsi dai due club, è divenuto ufficiale.

"Atalanta B.C. comunica l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di opzione del calciatore Fabio Depaoli dalla Sampdoria", comunica il club bergamasco. Prestito annuale con diritto di riscatto al termine della stagione, in sostanza. In campo per uno spezzone di partita sia contro la Juventus che contro il Benevento, l'ex jolly del Chievo cambia dunque casacca dopo una sola annata completa trascorsa nella Genova blucerchiata. Irrobustirà la batteria degli esterni, comprendente anche le frecce Hateboer e Gosens e il colombiano Mojica. Più Piccini. Lui sì, a differenza dei compagni, una vera incognita.

L'arrivo di Depaoli è infatti motivato anche e soprattutto dalle incertezze riguardanti le condizioni fisiche dell'ex Valencia, arrivato nelle scorse settimane per rimpiazzare Castagne. Come ammesso da Gasperini prima della gara contro la Lazio, "Piccini mi preoccupa, sta facendo differenziato da tre-quattro settimane. Dobbiamo capire se potrà tornarci utile in fretta, altrimenti ci metterebbe in difficoltà". L'esterno toscano non scende in campo dall'agosto 2019 e sta ancora recuperando da un grave infortunio alla rotula rimediato un anno fa. E così, per cautelarsi l'Atalanta ha deciso di tornare sul mercato e prendere anche Depaoli. Il vice-Hateboer, in questo momento, è lui.