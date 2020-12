Dopo aver acquistato Maehle per la fascia, l'Atalanta deve sbrogliare ancora la situazione Gomez che a gennaio lascerà la Dea. C'è un altro big che potrebbe lasciare, anche se per farlo dovrà arrivare l'offerta giusta. Parliamo dell'esterno Gosens che sogna di giocare in Bundesliga con una grande.

"Voglio un top club in Germania"

Ho sempre detto che mi piacerebbe fare il passo in Germania in un top club. Questo non vuol dire che sono all'Atalanta e a Bergamo contro la mia volontà, né che sia urgente un mio addio, ma se si aprisse una porta... Beh, proverei a cogliere quell'occasione. [Robin Gosens al Rheinische Post]

A Gosens non piace il business che gira attorno al calcio...

Amo il calcio, ma il business che c'è attorno non è il mio mondo. Ci sono molti aspetti di questo business in cui non posso identificarmi. Si tratta principalmente di umanità, di empatia. Spesso ho la sensazione che noi giocatori non siamo visti come persone, ma come oggetti con un prezzo da pagare

Insomma, nessuna fretta. Ma Gosens punta a diventare importante anche in Bundesliga...

