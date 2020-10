Napoli attivissimo sul mercato nonostante il caos legato ai casi di positività al Covid-19 di Zielinski ed Elmas. Il club partenopeo, secondo quanto riferito da Sky, avrebbe raggiunto l'accordo con il Chelsea per il trasferimento in prestito secco di Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese si trasferisce in prestito secco fino a giugno 2021 e i Blues pagheranno parte dell'ingaggio.