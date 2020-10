Calcio

Calciomercato: Bakayoko vicino al Napoli, Rugani al Rennes, la giornata in 1 minuto

Il Napoli accelera per l'ex rossonero Bakayoko. Rugani va in prestito per un anno al Rennes. Ufficiale: Borja Mayoral alla Roma. Giulini: "Nainggolan? Accordo con lui, non con l'Inter".

