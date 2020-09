Gareth Bale è ormai a un passo dal ritorno al Tottenham. Il gallese è arrivato al campo di allenamento del Real Madrid questa mattina in attesa di ottenere il semaforo verde per volare a Londra e firmare il contratto che lo vedrà tornare al club lasciato sette anni fa : un'operazione che costò al madrileni la bellezza di 86 milioni di sterline, poco meno di 100 milioni di euro.

Come riporta Sky Sports UK, Spurs e Blancos stanno lavorando alla stesura del contratto che sancirà il trasferimento di Bale in prestito annuale. Il 31enne, fortemente voluto da José Mourinho, da tempo era ai ferri corti con il Real e il tecnico Zinedine Zidane, che non lo considera nei suoi piani. Stando alle ultime indiscrezioni, il Real contribuirà per metà all'ingaggio monstre di 20 milioni di sterline dell'esterno offensivo. Presto è atteso l’annuncio ufficiale dei londinesi che questa sera saranno impegnati nella sfida di Europa League con il Lokomotiv Plovdiv.