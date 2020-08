Ormai non ci sono più dubbi: è guerra aperta tra Lionel Messi e il Barcellona. Questa mattina si è consumato l'ultimo ed esplicito atto della telenovela tra la Pulce e il club blaugrana: il fenomeno argentino infatti non si è presentato all'appuntamento con il tampone prima del ritiro di domani del Barcellona. Appuntamento che era fissato alle 10.15 di questa mattina. Ma Messi non si è fatto vedere, presente invece Luis Suarez (convocato alle 10.05). Decisione che ovviamente esclude la possibilità che l'argentino si presenti in ritiro domani, quando alle 17.30 il nuovo Barcellona di Koeman si riunirà per iniziare a preparare la prossima stagione.