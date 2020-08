Lionel Messi of FC Barcelona looks dejected following his team's defeat in the UEFA Champions League Quarter Final match between Barcelona and Bayern Munich

Ramon Planes, nuovo dt azulgrana, parla dello spinosissimo caso relativo alla Pulga durante la presentazione di Trincão: "Vogliamo costruire un nuovo ciclo attorno a Leo. Lotteremo per trovare la soluzione migliore a questo caso".

Leo Messi ha ormai un piede e mezzo, se non due, fuori dal Barcellona. Ma il club non si rassegna all'idea di perdere il proprio astro. Almeno a parole: quelle di Ramon Planes, nuovo direttore tecnico azulgrana, presente alla conferenza di presentazione del portoghese Trincão. Uno che attendeva questo momento da mesi, dopo essere stato preso dal Braga a gennaio e lasciato in Portogallo fino al termine della stagione. Ma che deve accontentarsi, di fronte a incombenze ben più importanti, di passare in secondo piano.

"Il presidente, Koeman e il sottoscritto vogliamo costruire un nuovo ciclo vincente attorno al miglior giocatore del mondo e della storia - le parole di Planes - Il Barcellona è cambiato molto in questi anni, diventando sempre più forte. Dobbiamo trarre delle conclusioni da questa vicenda, ma la nostra idea è quella di costruire la squadra attorno al migliore del mondo".

Parole di circostanza di fronte all'inevitabile? Forse. Ma, mentre nel mondo là fuori infuria la tempesta, mentre il presidente Bartomeu smentisce di essersi dimesso , mentre su radiomercato impazza il toto-Messi relativo al futuro dell'argentino, Planes non demorde.

"Non contempliamo nessun tipo di addio a livello contrattuale, perché vogliamo che resti. Il nostro futuro sarà positivo, con giocatori giovani e Messi, e dobbiamo rimanere fermi su questa idea. Leo ha dato molto al Barcellona, è un matrimonio che ha portato felicità alla tifoseria. E dobbiamo lottare perché prosegua ancora. La notizia secondo la quale Messi vorrebbe andarsene è importantissima, ma noi dobbiamo lottare internamente per trovare la soluzione migliore a questo caso".

"Stiamo lavorando per costruire la squadra - continua Planes - Abbiamo presentato Pedri, Trincão, faremo altri acquisti per cercare di costruire una squadra vincente e rigenerare la rosa. Sempre col massimo rispetto per coloro che sono qui e che qui hanno vinto molto".

La sostanza, insomma, è chiara: il Barcellona nella propria interezza vuole che Messi rimanga. Senza divisioni all'interno della dirigenza sull'opportunità o meno di lasciar partire lo scontento Messi.

"No, non c'è alcuna divisione. Chi capisce di calcio vuole Messi nella propria squadra. Io me lo sono goduto ed è stato un piacere immenso. Leo è un vincente, il Barcellona è un club vincente. E tutto ciò che vogliamo fare è vincere. Punto".

