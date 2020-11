Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Barcellona: ancora possibile il ritorno di Neymar

Emili Rousaud, ex vicepresidente e candidato alla presidenza del Barcellona, ha fatto sapere che in caso di elezione comprerà due top player in estate: uno di questi sarebbe Neymar, che aveva lasciato i blaugrana nel 2017 per il PSG. Lo riportano Marca e gli altri quotidiani spagnoli.

La nostra opinione: "Prenderemo due giocatori ‘top’, uno di loro è Neymar. Stiamo lavorando per riportarlo a Barcellona… se ritira le richieste che ha contro il club": sembra tanto una boutade elettorale di Rousaud che addirittura promette non uno ma due super-colpi ai propri tifosi. Di questi tempi però - lo sappiamo - i mega-spostamenti diventano molto complicati; se poi ci aggiungiamo che di questi tempi al Barcellona si "stringono i cordoni della borsa" (e Neymar alla borsa è particolarmente affezionato), allora la situazione diventa ancora più intricata.

Il Manchester City non molla Lukaku

Dall'Inghilterra filtra l'interesse già risalente alla scorsa estate del Manchester City per Lukaku, quando l'Inter già disse di "no". Secondo il Telegraph, Guardiola non mollerà il colpo: secondo il tabloid i nerazzurri potrebbero lasciare partire la punta per 105 milioni di euro.

La nostra opinione: Il Manchester City ha davvero bisogno di un attaccante alla Lukaku? Questa la prima domanda, conoscendo il gioco di Guardiola, che non sarà più quello di una volta, ma che comunque predilige movimenti e inserimenti, piuttosto che gioco aereo e "palla alla prima punta". Inoltre ci mettiamo il fatto che al momento Lukaku sembra imprescindibile per Antonio Conte e l'Inter: difficilmente se ne priveranno, anche a fronte di un'offerta sontuosa.

Haaland: "Ecco perché dissi no alla Juve"

Riprendiamo il Tuttosport per una dichiarazioni che magari è sfuggita ai più: Erling Haaland e il suo "no" alla Juve di un paio di anni fa. "Credo fosse troppo presto, il Salisburgo era ideale per me. In Austria ho avuto più possibilità di giocare e mettermi in luce".

La nostra opinione: Qui c'è poco da obiettare, visto il cammino che ha fatto il forte e giovanissimo attaccante norvegese nelle ultime due stagioni: evidentemente il fatto di giocare in un team di casa, il Molde, e una squadra di medio livello, il Salisburgo, sono stati i giusti passi per una crescita che in un top team - quale può essere la Juventus - forse non si sarebbero potuti fare. Invece le sue prestazioni e i suoi numeri al Borussia Dortmund dimostrano che il ragazzo sa dove si trova e sa come sfruttare le proprie potenzialità. Il prossimo passo sarà inevitabilmente ancora verso l'alto: e la Juve prova a farsi trovare pronta.

