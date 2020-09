In una dichiarazione rilasciata alla Bild, il direttore amministrativo del Bayern Monaco Karl-Heinz Rumenigge ha confermato l'accordo raggiunto col Liverpool per la cessione ai Reds del centrocampista Thiago Alcantara. Lo spagnolo, 29 anni, che coi bavaresi contava ancora un anno di contratto, si trasferirà ad Anfield per una cifra pari a 25 milioni di euro più bonus. Una statistica interessante, quella riguardante il figlio di Mazinho, è che - a partire dall'esordio al Barcellona (in cui è cresciuto, a 18 anni) -, ha sempre vinto il titolo nazionale, eccezion fatta per la stagione 2011-2012. Così Rummenigge: