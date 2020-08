Segui in tempo reale tutte le notizie di calciomercato delle squadre italiane e straniere: approfondimenti, video e sondaggi sulle notizie di mercato.

Secondo 'Repubblica', anche il Benevento è entrato in corsa per Mario Balotelli. L'ormai ex centravanti del Brescia potrebbe far coppia con Bonaventura, anche lui nel mirino dei neopromossi campani, nella rosa di Pippo Inzaghi.

