Dopo la retrocessione con il Lecce, Gianluca Lapadula proseguirà la sua avventura in Serie A. L'attaccante ha firmato con il Benevento a titolo definitivo sino al 2023. Un bel colpo per la squadra di Filippo Inzaghi, che trova un giocatore perfetto per il suo gioco. Lapadula la scorsa stagione era in prestito al Lecce, ma era di proprietà del Genoa. Non si conoscono le cifre dell'affare.